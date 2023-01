Bad Bunny y su último berrinche; su cuenta de Instagram ahora es privada

La acción de Bad Bunny de botarle el teléfono celular a una seguidora que intentó tomarse una selfie junto a él, ha sido cuestionada por el mundo del espectáculo. Las críticas le llovieron al cantante tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Ante el ataque masivo que ha recibido el ‘conejito malo’ este decidió tomar medidas. Su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 45 millones de seguidores, ahora es privada.

Así se ve ahora la cuenta de Bad Bunny para quienes no son seguidores del artista en Instagram - Foto: Instagram

Al parecer el artista no soportó la presión y los mensajes que estaban llegando por su perfil público y tomó la decisión de dejarlo privado. Los únicos que podrán ver ahora sus publicaciones son aquellos que ya seguían previamente al cantante de reguetón, mientras que sus nuevos seguidores, deberán esperar la aprobación del puertorriqueño.

Así ha sido el rechazo ante la acción de Bad Bunny

El gesto de Bad Bunny con una fanática que se acercó para grabar un video junto a él continúa generando debate. Aunque algunos defienden al artista de música urbana, al considerar que solo estaba defendiendo su espacio personal, otros lo señalan de antipático por arrebatarle el celular de sus manos para arrojarlo a unos metros.

La periodista Juanita Gómez se unió al rechazo contra el cantante de Puerto Rico. En las redes sociales de SEMANA opinó que es un soberbio y que sus seguidores pueden aclamar su música, pero no su actuar.

La cuenta de Instagram rastreando recopiló el mensaje que dejó el cantante ante las críticas que recibió. - Foto: Instagram @rastreandofamosos

“Ya no camina, sino que levita y destroza celulares. Todos vimos estas imágenes de Bad Bunny lanzando el celular de una fanática que se acercó para grabar un video con él”, expresó Juanita Gómez.

Para ella, Bad Bunny sencillamente pudo pedirle a su seguidora que se apartara, pero, contrario a ello, le arrebató el celular en una falta de respeto.

“Lo fácil que es decir no, que se aparte, y seguir caminando. Y lo peor es que muchos lo justifican diciendo que los artistas se cansan, que la mujer estaba sobrepasándose, que los fanáticos invaden los espacios y sí, seguramente sí... Pero no defiendan a un artista que lo que hace es publicar este tipo de mensajes llenos de soberbia”, agregó.

El mensaje al que se refirió Juanita Gómez fue el publicado por el ‘conejo malo’ una vez se viralizó el video en redes sociales. Lejos de pedir excusas por su actuar, escribió: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

“Y para rematar, no es la primera vez que lo hace, ya hacia agosto de 2022 se había reportado un incidente en medio de un concierto donde lanzó un celular, en Estados Unidos”, comentó Juanita Gómez en SEMANA.

Otro colombiano que mostró su molestia fue Yeison Jiménez. Uno los representantes de la música popular en Colombia, utilizó su cuenta oficial de Instagram y lanzó un inesperado mensaje.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post de las historias del cantante, al igual que otras personas, no estuvo de acuerdo con la reacción del reguetonero ante el gesto de aquella fanática. El intérprete fue claro en que nada justificaba este tipo de conductas, teniendo en cuenta que es un sueño de aquel ser humano compartir con su ídolo musical, así sea por un instante.

Jiménez señaló que no era la forma de negarse a un video o una foto, ya que podría haberle expresado sus intenciones de no posar o regalar estos clips. Para el colombiano esta actitud no iba, pues generaba una mala experiencia e imagen en el público.

Bad Bunny enfrenta una polémica por arrebatarle y lanzar lejos el teléfono a una fan. - Foto: Getty Images - Instagram @badbunnypr

“Analizando todo el tema, mi conclusión es la siguiente: Nada justifica botarle a la mier… el sueño de una persona de compartir con su artista. Podrías simplemente decir no quiero o no puedo, pero ¡eso no va!”, escribió el artista en el post, donde ubicó el famoso tema Gracias señor, de Joan Sebastian.

De igual manera, en el mismo espacio, Yeison Jiménez afirmó que, para él, esto era una falta de respeto por aquellos seguidores que siempre impulsaban las carreras de los artistas, por lo que dejaba este mensaje para quienes tenían contacto con los fans en público.