Laura Bozzo arremetió contra Clara Chía y Piqué tras ver foto de la pareja de vacaciones en Croacia

Laura Bozzo opina sobre las fotos de Clara Chía y Piqué

No obstante, esto no fue del gusto de Laura Bozzo, quien decidió intervenir en el tema hablando sobre la bella cantante colombiana Shakira: “¿A quién le importa? No son nadie sin Shakira, la reina”, escribió Laura haciendo referencia a la estrella intérprete de Hips don´t lie’, ‘Can’t remember to forget you’ y ‘Acróstico’.