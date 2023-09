Seguidores de Clara Chía muestran cómo sería la ecografía de un bebé entre ella y Piqué

La separación de Shakira y Piqué ha sido una de las más sonadas de los últimos años. Los rumores se hicieron más grandes con el pasar del tiempo y finalmente ambos confirmaron que ya no estaban juntos.

Sin embargo, lo de Piqué y Chía no se quedó solamente en una infidelidad y tiempo después de conocerse la ruptura, el mismo deportista confirmó que estaba saliendo con Clara.

Lo hizo con una fotografía en la cual ambos se podían ver abrazados y contentos. Luego de eso, no han dudado en mostrarse públicamente. Se les ha visto en fiestas, reuniones familiares y eventos deportivo s.

| Foto: Europa Press via Getty Images

Gerard Piqué y Clara Chía ya no dudan en mostrarse juntos. | Foto: Europa Press via Getty Images

Respecto al triángulo que han conformado Shakira, Clara y Piqué se han dicho muchas cosas, por ejemplo, que la colombiana no quiere que sus hijos estén cerca de la española. Las razones irían más allá de la infidelidad.

Por ejemplo, el periodista argentino, Javier Ceriani, aseguró que a la barranquillera no le gusta la “actitud fiestera de la joven y que, además, la salud mental de la mujer no es la mejor y no quiere que sus hijos vivan esa situación”.