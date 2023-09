Shakira, Sofía Vergara y más famosos que se separaron de sus parejas en 2023

Parejas de famosos que terminaron sus relaciones amorosas en 2023

Por esta razón, ambos tuvieron que hablar sobre la situación anunciando así su ruptura. Rauw Alejandro decidió dejar un mensaje en X (antes Twitter) en el que dijo: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio, que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentar destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”.