“No son nada sin Shakira”: la reacción de Laura Bozzo al ver las nuevas fotos de Clara Chía y Piqué

No obstante, recientemente, Laura Bozzo generó reacciones en los usuarios de redes sociales, luego de recurrir a una publicación de la revista People en español, en la que le cantó la tabla a Clara Chía y no la bajó de “robamaridos”. La exintegrante de La casa de los famosos no se quedó con nada y afirmó que de nada le servía tener un cuerpo bonito, si no tenía “neuronas”.