Presentadora de ‘Lo sé todo’ no se contuvo y se derrumbó por crudo momento con un ser querido: “No me pude despedir”

Sin embargo, recientemente, la presentadora se robó las miradas de los televidentes con un inesperado momento que atravesó en vivo, precisamente cuando pasaban la nota de una joven diagnosticada con cáncer. El clip permitía apreciar cómo la mujer se despedía de su novio, comentándole que no había podido ganarle la batalla a esta fuerte enfermedad.

Allí fue cuando los lentes giraron y enfocaron a Nanis Ochoa, quien tenía sus ojos encharcados de lágrimas y se preparaba para dar una opinión con respecto al contenido transmitido. La presentadora no se contuvo y rompió en llanto, haciendo referencia a una situación que la golpeó y la dejó muy afectada de manera emocional.

La integrante del formato de entretenimiento habló y mencionó que su progenitor perdió la vida por culpa del cáncer, pero que su semblante y esperanza de seguir vivo estaban presentes. La colombiana comentó que iba a ir a visitarlo, pero fue muy tarde y no logró despedirse de él.

“A mi papá le dio cáncer y me llamó que si iba a visitarlo… Yo estaba en Costa Rica, estaba empacando maletas cuando me dicen que mi papá se murió… Entonces, como que las personas siempre tienen esa esperanza de que no se van a morir”, relató en Lo sé todo.