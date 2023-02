“¿Qué te hiciste?”, le preguntaron a Nanis Ochoa por la forma de su cola

La modelo no se quedó callada y respondió a las críticas.

Nanis Ochoa es una popular modelo y actriz recordada por su participación en el reality del Canal RCN, Mundos Opuestos que se emitió en una sola ocasión durante el año 2012. Además, la famosa también era reconocida por ser la pareja del cantante de música urbana Pipe Calderón.

Por medio de las redes sociales la modelo paisa ha continuado trabajando como creadora de contenido pero también como imagen de algunas marcas, por lo que ha seguido vigente a pesar de no estar en medios masivos.

Nanis Ochoa suele ser muy activa en sus redes sociales. Foto: Instagram @nanis8a - Foto: Foto: Instagram @nanis8a

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, especialmente en Instagram, Ochoa suele compartir bastante contenido sobre su vida diaria, sus viajes y momentos de relajación y descanso. Sin embargo, en la mayor cantidad de ese contenido aprovecha para presumir su figura pues como modelo depende de su cuerpo.

Es común que sus seguidores todo el tiempo la halaguen por su belleza y por supuesto varias le piden consejos para tener esa figura tan esbelta luego de ser mamá y aunque la famosa es bastante abierta con sus secretos de belleza, cuando recibe comentarios de doble sentido no duda en responder de la misma manera.

Recientemente la actriz que ha participado en producciones nacionales como la serie El man es Germán y otras cinematográficas como Santo cachón’ y ‘Casa por cárcel, compartió en su cuenta personal de Instagram un video en el que se mostró con un vestido de baño que dejaba a la vista sus atributos mientras bailaba en compañía de algunos amigos.

El contenido se grabó durante la celebración del cumpleaños del cantante Pipe Bueno en un yate, junto a otras famosas como Kimberly Reyes y por supuesto la pareja del cantante, Luisa Fernanda W. Pero durante el baile de la actriz en un momento se mostró de espaldas y dejó ver sus glúteos que causaron todo tipo de comentarios.

En esa publicación varios internautas comenzaron a cuestionar el cuerpo de la modelo y la criticaron pues sus glúteos se veía con una forma extraña y poco natural por el tamaño.

“Si se van a operar… escojan bien el cirujano”, “Pura cirugía que HORROR” “Qué te hiciste”, “No no ese cuerpo está demasiado operado”, “te falta gym para que tonifiques”, “nada de ahí es natural, con plata todas quedan iguales”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la modelo.

Nanis Ochoa es una reconocida modelo colombiana. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @nanis8a

Sin embargo, Nanis Ochoa no se quedó callada y por medio de sus historias de Instagram se pronunció y reveló qué fue lo que se hizo para que sus glúteos se vean así. “Perdón a todos los que quieren que sea perfecta, no lo soy, nadie lo es. No es implantes, ni biopolímeros, es lipotransferencia. Si algo soy en la vida es frentera, hablo sin tapujos”, declaró cerrando con el tema.

Nanis Ochoa también ha sido blanco de los haters porque muchos opinan sobre su cuerpo sin que ella lo pregunte. Hace pocos días compartió una historia en sus redes sociales respondiendo a una seguidora que la juzgó porque en algunos videos se le notaba que tenía celulitis.

“Qué te echas para la celulitis? en tus historias pasadas se te notó bastante”, fue el comentario que la misma modelo respondió con un video mostrando su cola. “Todas tenemos celulitis, estrías, imperfecciones y está bien💓 qué opinas tú? (Este vídeo es la historia pasada que ella dice, respondí con el mismo video para poner a todos en contexto)”.

Luego de su respuesta, la modelo recibió comentarios positivos que apoyaban su posición sobre amarse como es. “Ay Dios hasta cuando con esas personas que solo tienen comentarios negativos sobre el cuerpo de los demás, sin saber porque proceso estarán pasando? A mi me encanta el cuerpo de esta mujer! Y lo más importante siendo madre, y sus múltiples ocupaciones”; “Cómo pueden criticar a semejante mujer!! PS que se la note la envidia. Eres hermosa”; “Eres hermosa mujer creación de Dios no pongas atención a esas lenguas venenosas. Bendiciones bella🔥🙌”.