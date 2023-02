Video: Diva Jessurum se olvidó de sus miedos y mostró su cuerpazo vistiendo un colorido bikini

Diva Jesurum es una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, no solo por su particular nombre, sino por la acidez con la que abordaba sus notas de farándula cuando hacía parte de los segmentos entretenimiento de algunos noticieros del país, como La Red o en su propio espacio llamado Se dice de mí.

La periodista barranquillera no solo es un referente de periodismo de entretenimiento, sino de superación y tenacidad luego de ganarle la batalla al cáncer que padeció hace un año, que la llevó a retirarse del foco público por varios meses mientras se recuperaba de dicho mal, que en este momento ya cataloga como derrotado, con la esperanza de que jamás la vuelva a atacar.

Por eso, Jessurum disfruta al máximo cada momento que vive y ahora no le da miedo del qué dirán a la hora de mostrar su escultural cuerpo, que mantiene muy saludable y en una forma envidiable a sus 47 años, que no solo muestra en sus apariciones de televisión con estilo elegante y colorido, sino también en sus redes sociales y con muy poca ropa.

Diva ha sido una de las periodistas más incisivas de la farándula colombiana. Foto: Instagram @divajessurum. - Foto: Foto: Instagram @divajessurum.

Esto se puede ver en la última publicación de la barranquillera, quien se mostró muy sexy en un bikini diminuto con estampado tropical en colores verdes, naranjas y negros, que resalta muy bien en la piel blanca de Diva, que también ostenta una especie de camándula sutil y elegante plateada, con la que se hace presente la actual espiritualidad de la presentadora.

“Y vamos a olvidarnos de los miedos, para empezar a ser feliz!”, dice la frase que acompaña el video, que ya cuenta con más de 1800 likes y comentarios de luminarias nacionales como las actrices Linda Callejas, que comentó: “Hermosa ❤️”, y Luly Bossa, cuyo mensaje fue: “Siiiiiii👏👏👏👏👏👏 esoooooo, linda Diva.😍😍😍❤️”.

Diva tiene un régimen de ejercicios estricto para mantener su figura. Foto: Instagram @divajessurum. - Foto: Foto: Instagram @divajessurum.

“Una verdadera Diva”, “Estás más rica que una champaña de André”, “Deberías tener Only Fans 🔥♥️🔥♥️”, “🔥🔥 Diva estás divina, Dios te bendiga mujer hermosa”, “Te queda hermoso👏👏❤️”, “Divina❤️ esta mujer la adoro😍”, “Eres una mujer hermosa guerrera e inteligente y lo más importante, eres hija de DIOS 🙏”, “Que bollo 😍”, “No pasa de moda”, son otros comentarios que se pueden leer en el post de Jessurum.

Este fue el milagro que le ayudó a Diva Jessurum a superar el cáncer

Jessurum ya le había contado al mundo que padeció de cáncer de seno y eso le cambió la vida rotundamente, pues no solo le hizo ver su entorno desde una nueva perspectiva, sino que también le ayudó para adoptar nuevas prácticas que tienen que ver con su espiritualidad, uno de los pilares más fundamentales en su lucha contra su enfermedad.

Fue en el programa mañanero de Caracol Televisión Día a Día en el que “la única diva de Colombia” se confesó y relató cuál fue uno de los milagros que le ayudaron a superar el cáncer que la alejó de las pantallas por varios meses. Se trató del “ayuno de Daniel”, una práctica alimenticia que tienen sus orígenes en el cristianismo y por recomendación de un conocido llegó a oídos de la barranquillera.

“Daniel era un discípulo muy creyente de la época de Nabucodonosor y él no quería participar en esos grandes bacanales, ni de las grandes comilonas o de las fiestas que armaban allá. Él decía que quería ser más cercano a Dios y, en vez de participar de eso, le ofreció a Dios no comer harinas, no comer carne, no comer dulces, sino solamente lo necesario. Dominaba su mente y su cuerpo y ese era su sacrificio ante Dios… Yo lo hice. Todo el día oraba y me cambió la vida de una forma única”, explicó Diva en su entrevista.

Diva Jessurum - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: divajessurum

Dicho ayuno le sirvió mucho a Diva no solo para tener una alimentación más saludable mientras su tratamiento de quimioterapia, también le sirvió para incrementar su fe gracias a todo el tiempo que invirtió en la oración y la dedicación hacia su espiritualidad, entregada de lleno a Dios, conexión que se vio reflejada en los resultados de los exámenes practicados posteriormente a este nuevo estilo de vida, en los que se reveló que su cáncer se había reducido en 85%.

“Daniel logró varios milagros porque está demostrado que ayunar, orar y ofrendar cambia la vida. Cambia el sentido”, declaró Diva, añadiendo que su milagro es una prueba de ello, pues ahora, ya sin cáncer, goza de una salud estupenda.