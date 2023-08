Este fue el curioso video de Rauw Alejandro hablando sobre su ruptura con Rosalía

Lastimosamente, los fanáticos en redes sociales comenzaron a notar lejanía entre los artistas, pues ya no subían fotos juntos y también iban a diferentes lugares por separado, entonces muchos comenzaron a preguntar si habían terminado. Situación que se incrementó cuando comenzaron a rodar los rumores de que Rauw Alejandro le había sido infiel a Rosalía con una modelo colombiana, la cual es ex participante de un reality famoso del país, el Desafío.

Rauw Alejandro sube video en el que bromea sobre novias

“De ti, mal me despedí. La última vez que tú y yo nos vimo’, ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimo’”, fue lo que cantó el puertorriqueño.

“Buenos días, mundo cruel, estaba pensando a ver qué hago hoy, si salgo de aquí de mi habitación” a lo que él con la misma voz hace como si fuera su gato quien le estuviera contestando “No, no salgas, quédate aquí jugando conmigo. Cuidado, puede ser que te achaquen una novia número 28 en estos 12 días. Juguemos”, a lo que el cantante respondió “Okey, vamos a jugar, pero no me puedo quedar aquí en una cueva como un cavernícola, tengo que salir”.

View this post on Instagram

Reacción de Rauw Alejandro y Rosalía ante la ruptura y la supuesta infidelidad que cometió

Por su parte, Raw Alejandro puso un mensaje en su X (antes Twitter) que decía: “”Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentar destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”.