Laura Bozzo destapó cómo quedó tras retoque estético que se hizo; dejó sin palabras con el resultado: “Horroroso eso”

Laura Bozzo es una de las presentadoras latinoamericanas con más auge en la televisión internacional, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios. La peruana se convirtió en uno de los personajes más controversiales del reality de Telemundo llamado La Casa de los Famosos, donde compartió con celebridades como Niurka Marcos y Osvaldo Ríos.

Pese a que su experiencia la impulsó en un escenario muy variado, muchos la tuvieron presente por la participación en los realities de la cadena extranjera. Su forma de jugar, las estrategias y las polémicas que despertó la catapultaron aún más entre el público, el cual la respaldó en redes sociales.

No obstante, recientemente, Laura Bozzo fue foco de reacciones tras aparecer en un programa de entretenimiento donde reveló que se había sometido a una serie de retoques para cambiar su aspecto físico. La celebridad se cubrió al inicio del formato, intentando que no fuera evidente esta transformación.

La comunicadora, tras recibir paso por parte de las conductoras de La mesa caliente, compartió un poco del proceso que llevó a cabo en su rostro, explicando todo lo referente a lo que se hizo en la piel. La mujer fue clara en que no se operó ni recortó esta zona de su cuerpo, accediendo a un tratamiento que le rejuvenecería las facciones.

“No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar […]. Recién se va a ver en una o dos semanas bien el resultado. Lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro y como verán mi frente… ¡No tengo una sola arruga en la frente!”, contó.

De igual manera, Laura Bozzo aseguró que era “horroroso” verse en el espejo por los detalles de sus ojos en los que estaban caídos. Este detalle no le gustaba, por lo que quería una solución práctica para el día en que comience a rodar un proyecto de Telemundo que será estrenado en 2025.

“Me dolió un poco porque yo no usé anestesia, o sea, solamente anestesia local. También me puse los dientes. Me estoy preparando para ‘La casa All-stars’ (programa que se conecta directamente con ‘La casa de los famosos’) el próximo año que va a ser la locura total”, afirmó ante cámaras.

La famosa mostró que su cara estaba distinta, estirando los laterales y tensando su frente para que no tuviera arrugas.