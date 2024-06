Laura Bozzo dejó con la boca abierta a sus seguidores por su impresionante cambio físico

| Foto: LatinContent via Getty Images

Hace poco, fue una de las participantes del famoso programa MasterChef México , allí fue noticia después de que las cosas no salieran como esperaba y decidiera renunciar por las constantes discusiones que mantenía con sus compañeros. Tras esto, Laura Bozzo decidió romper su silencio y hablar en medio de una entrevista acerca de lo que ocurrió al interior reality.

“Yo considero que fui honesta conmigo y me siento muy orgullosa de la decisión que tomé y creo que uno tiene que ser así. Sacaron lo peor de mí, mucha gente en MasterChef”, comentó.

“No quiero criticar, pero al principio cuando vi el video creí que era una máscara (...) Después me doy cuenta de que es su cara real, pero es mejor envejecer así con dignidad y no ponerse tanta cosa”, comentó una usuaria.

Justificó sus acciones

Durante el diálogo, la abogada dejó en claro que no se arrepiente de nada de lo que hizo en MasterChef y justificó cada una de sus acciones, recalcando que sus compañeros eran muy negativos y ella no estaba dispuesta a aguantarse sus comportamientos.

“Yo soy una persona que a las 3 de la mañana, si tengo que ir a ver un caso, no tengo otra cosa que eso. Sí, he tenido parejas y las he querido muchísimo. En este momento mi amor se concentra en mi programa, es mi amante, mi esposo, mi programa en televisión es mi vida”, dijo.