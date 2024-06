Tildan de envidiosa a Karol G por querer ocultar el perfume que utiliza; usuarios revelaron nombre y precio

Karol G oculta el nombre su perfume y revela cada cuánto se lo aplica

“Algo que definitivamente siempre tiene que estar en mi bolsa y no me puede faltar, ni en mi bolsa, ni en la bolsa de mis amigos, y siempre tengo que tener cerca de mí, es mi hermoso perfume”, mencionó Karol G mientras lo sacaba de su bolso.

“En realidad, no se ve así mi perfume, yo lo tapo con cinta, solamente para que no sepan qué perfume uso, pero me echo perfume todo el tiempo, en todo momento, hasta en los cambios que tengo para los shows me baño en perfume y es mi salvación”, confesó frente a las cámaras del medio de comunicación de entretenimiento.