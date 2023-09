Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo y su esposo estaba dando una entrevista en otro medio, ¿casualidad?

“Hemos venido... o yo he venido porque mis compañeros no tienen conocimiento de este material que ha llegado a ‘Lo sé todo’ y que solamente yo tengo información exclusiva, de unas imágenes que involucran a un par de famosos en evidentemente un apasionado beso”, sostuvo Ariel Osorio en medio de la transmisión.

“¿Sabes dónde pudo haber sido esto? Tú que de pronto sales más a estos lugares, dónde pudo ser esta fotografía, qué restaurante o qué bar es ese. ¿Tú alguna vez has ido a este sitio, quizás, que yo no conozco?” , comentó el periodista.

Luego, con un visible gesto de disgusto, la presentadora manifestó: “Te digo una cosa, esta semana ha sido superpesada para mí. Te quiero decir que aquí me contrataron para presentar, entonces me parece injusto vea, esa foto es mía, lo voy a reconocer”.

Ante esta situación, Nanis Ochoa pidió que la dejaran hablar y agregó: “La verdad me siento irrespetada, expuesta. Esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros y que yo entré a trabajar con ustedes y me hacen esto. Por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera”.