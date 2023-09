Nanis Ochoa rompió el silencio y se pronunció sobre pelea que tuvo con su pareja; se sinceró sobre ‘crisis amorosa’

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la creadora de contenido en su inicio como integrante del formato de entretenimiento, pues otro medio de comunicación le destapó un inesperado clip en el que se apreciaba un fuerte problema familiar que tuvo en el pasado. La colombiana fue blanco de reacciones en redes sociales, donde se dieron a conocer aquellas imágenes de la discusión con su compañero sentimental, Juan Pablo Navarrete.

Sin embargo, el proyecto de entretenimiento aseguró que intentaron ponerse en contacto con los involucrados y no quisieron dar sus declaraciones, pues todo “estaba bien entre ellos”.

“Es importante que yo te confronte, que yo te pregunte, como me corresponde hacerlo con un tema que se volvió mediático... este fin de semana salió a circular un video sin ninguna información mayor. En ese video apareces tú al lado de Juan Pablo Navarrete, y no solamente están los dos, está la bebé de ustedes ”, dijo al inicio el presentador de la producción del Canal Uno.

Nanis Ochoa, bastante seria, decidió tomar la palabra y romper el silencio, asegurando que no iba a hablar mucho de lo ocurrido por respeto a sus hijas y a su familia. “Bueno, mi gordito y Eli, yo no voy a ahondar mucho en el tema por respeto a mis hijas, no voy a hablar mucho del tema”, dijo ante las cámaras.