“Qué cosa tan miserable”: así reaccionaron los seguidores de Nanis Ochoa ante la ‘encerrona’ de Ariel Osorio en ‘Lo Sé Todo’

Ochoa cambió inmediatamente los gestos de su rostro y se pudo notar que no le gustó para nada la situación que estaba viviendo, pues dijo: “Yo vine a trabajar y ¿ustedes me hacen esto?, me parece injusto y una falta de respeto”.

“Que imprudencia y encerrona tan brava la que le hizo el Gordo Ariel a su compañera en el set tomándola por sorpresa exponiendo su vida privada en público, cuál era el sentido o el objetivo de hacerlo?”; “Se ve lo mediocre y rastrero el tal periodista no tener otro tema para un programa nacional y ser tan bajo poner en ridículo su compañera de trabajo me parece de quinta a quién le importa lo que haga o no haga fuera de su trabajo”; “Es realmente un asco ver este tipo de programas y ese personaje Ariel es nefasto y sin ninguna ética profesional, pero no se podía esperar más de @Canal1Colombia que es cuna de este tipo de pseudo periodistas”, fueron algunos comentarios de los internautas.