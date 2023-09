Elianis Garrido se despacha en redes contra los que le proponen “peleas” con influencers para ganar fama

Luego la presentadora añade: “me rehúso a caer en el mismo juego porque tristemente yo llevo 10 años tratando de demostrar que mi trabajo honesto está por encima de una polémica de reality. Me ha costado trabajo, aún no lo logro, pero les puedo asegurar que todos los días trabajo por ello. Con ahínco y esfuerzo nada me ha sido de gratis y con amor sigo aprendiendo porque elegí este negocio, esta vida y deseo mi éxito y el éxito de mi empresa por encima de la popularidad”.