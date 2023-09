“Me acepto y abrazo como soy”: María Fernanda Aristizábal se destapó y se dejó ver al natural

Fue así que se le vio realizando una excelente representación del país en Miss Universo 2023, donde con sus curvas se robó las miradas, y aunque no quedó ganadora, no se puede negar que sigue enamorando a más de uno.

Con la publicación también mencionó que “ para ser honesta, desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo , para mí nunca ha sido suficiente, quizás inseguridades infundadas en la infancia, comentarios que creí que me definían, miedos a no encajar en una industria hermosa, pero exigente en la que siempre soñé estar”.

Y además añadió: “La relación que he tenido con la comida o con el ejercicio por mucho tiempo no fue sana, es más, aún sigo trabajando en el balance de mis hábitos, en no culparme cada que como, o matarme haciendo ejercicio hasta el punto de no tener descansos; qué ironía saber que a pesar de haberme hablado con desprecio frente al espejo, mi cuerpo nunca me ha dejado de sostener, he podido gozarme esta vida acompañada de buena salud y de cada kilo, estrías, celulitis, flacidez, acné y mil cosas más de las que nos avergonzamos”.