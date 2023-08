María Fernanda Aristizábal reveló la lucha que tuvo por los estereotipos de belleza: “me afectó”

María Fernanda Aristizábal es una mujer quindiana que es modelo, comunicadora social y periodista, y la actual Miss Universe Colombia que marcó una huella en muchos luego de representar el país en el concurso más importante de la belleza a nivel mundial.

A pesar de que su porte, elegancia, rostro, cuerpo y presentación fueron elogiados durante todo el certamen, no fue suficiente para llegar muy lejos en el concurso, pues logró quedar en el Top 16, pues al parecer le faltó un poco en la entrevista privada que tuvo con el jurado.

María Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia, en su pasarela en traje de gala. | Foto: Twitter

Para nadie es un secreto que las mujeres día a día se enfrentan a la lucha con los estereotipos, pues muchas creen que para ser bonitas hay que ser perfectas físicamente, y aún más lo piensan quienes van a estos concursos, porque el principal aspecto a evaluar es la belleza.

En entrevista con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, La Red, María Fernanda habló de cómo ha sido su proceso para llegar a ser Miss Universe Colombia y aun así luchar contra los estereotipos que existen sobre la belleza de las mujeres.

Para iniciar la entrevista, la última representante a Miss Universe por Colombia decidió dar un mensaje contundente: “No señor, un momentico ahí, nosotras también tenemos estrías, muchas veces nos sale celulitis, hay momentos en la vida donde no tenemos ese cuerpo que siempre anhelamos, pero este cuerpo es el que tenemos aquí en esta tierra y lo tenemos que amar y adorar como es”.

Como parte de la belleza, no es simplemente aplicar unas cuantas capas de maquillaje y broncear el cuerpo y ya está, una de las luchas más marcadas en este mundo es el peso, pues con esto muchas mujeres logran el ideal de un cuerpo perfecto, con unas medidas perfectas, y para llegar a esto es muy importante la alimentación que se dé todos los días.

Cómo afectó el estereotipo de la belleza a María Fernanda Aristizabal

Ante este tema, María Fernanda decidió hablar de cómo ha sido su proceso en este tema: “Nunca he considerado que haya tenido un trastorno alimenticio, pero si me pongo a ver de fondo, sí lo hay, porque el estar preocupada todo el tiempo por lo que voy a comer, estar contando calorías, estar pesando los alimentos, eso es un trastorno alimenticio, no únicamente tiene que ser tener anorexia o bulimia”.

. | Foto: Tomada del Twitter de María Fernanda Aristizábal

“En mi caso yo siento que ha sido más un tema que me repito constantemente en mi mente, que no me deja de pronto vivir tranquila y es cuántas calorías van a hacer que me engorde, o ya me subí un kilo, ya me bajé otro kilo. Y con el ejercicio es lo mismo, hay que tener un balance sano, el ejercicio nos trae muchas cosas bonitas a la vida”.

La actual Miss Universe Colombia abrió un poco más su corazón y dejó ver que el hecho de mantener una preocupación constante para poder lograr el ideal y verse perfecta la afectó mucho, pues somatizó todo eso y el resultado fue la rosácea.

“[…] pero el acné o la rosácea, que es lo que me dice mi dermatóloga que tengo son cosas que suceden como de la noche a la mañana, porque somatizas algún problema que tengas en tu vida personal o laboral, o lo que sea […] si tengo que decir sinceramente, me afectó, llegué a tener muchos momentos en los que decía: ‘Qué más hago para ser suficiente, qué más hago para encajar en lo que ellos quieren, pero cuando te das cuenta de que nunca se va a dar una respuesta, que nunca hay una solución para gustarle a todo el mundo y qué pereza gustarle también a todo el mundo, o sea, no hay forma, entonces es una utopía que nunca vas a alcanzar’”.

María Fernanda Aristizábal cumplió uno de sus más grandes sueños al ser nombrada Miss Universe Colombia. | Foto: Instagram @mafearistizabalu