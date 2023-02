Miss Universo reveló entrevista privada de Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal, con los jurados

María Fernanda Aristizábal marcó una huella en la memoria de miles de colombianos luego de ir a representar al país en Miss Universo 2022. La quindiana se abrió paso con su belleza, su preparación y su profesionalismo, conquistando con el carisma y la elegancia que la caracterizaba.

María Fernanda Aristizábal Urrea - Foto: Tomada de Instagram @mafearistizabalu

Pese a su trabajo y esfuerzo, la paisa no logró alcanzar el Top 5 del certamen universal, quedando únicamente en el Top 16. Su porte, su estilo y su rostro fueron elogiados a lo largo de la competencia, por lo que más de uno concluyó que le habría podido faltar un poco en la entrevista privada con el jurado.

María Fernanda Aristizábal- ‘La reina fenix’ - Foto: Instagram @missuniversecolombiaorgymafearistizabalu

Semanas después de que R’Bonney Gabriel, Miss USA, se llevara la corona como la nueva representante de la organización internacional, las miradas se posaron sobre un video que salió a la luz, donde se plasmó el diálogo que sostuvo María Fernanda Aristizábal con los miembros de este jurado.

En un videoclip que publicó Miss Universo en su canal de Youtube, los seguidores de la quindiana lograron conocer detalles de la conversación que sostuvo ella con los integrantes de la organización. La colombiana aprovechó este espacio y se dio a conocer un poco más, respondiendo todo en inglés.

Según se dio a conocer, Miss Colombia inició esta fase de la competencia hablando de qué motivó su lema ‘haz que cada momento valga la pena’. La paisa fue clara en que todo estaba enfocado en su filosofía de vida y la importancia que le imprimía al poder inspirar a otros en su día a día, dejando el pasado y concentrándose en el presente.

“¿Qué inspiró el lema ‘Haz que cada momento valga la pena’?”, se leyó en el post.

“Dios mío, esta es mi filosofía de vida. Me encanta hablar de eso como orador motivacional en mi país. Es muy importante para mí inspirar a las personas para darles el poder de vivir sus vidas en el momento presente y no sentirse abrumadas por el futuro o el pasado, porque no viven y lo precioso que tienes ahora es tu presente”, dijo la candidata, mientras lucía un traje azul.

María Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia, en su pasarela en traje de gala. - Foto: Twitter

De igual manera, María Fernanda Aristizábal recibió otra pregunta, la cual estaba relacionada con los momentos que la llevaron a ser resiliente. La colombiana aprovechó y recordó toda la suma de sensaciones, emociones y pensamientos que tuvo al no poder asistir a Miss Universo 2019, cuando, supuestamente, le correspondía por ser Señorita Colombia.

En estas palabras que brindó, la comunicadora social quiso expresar todo lo que tuvo en su cabeza, concluyendo que transformó esos pensamientos y los plasmó como un cambio personal que la impulsara a salir adelante y cumplir sus sueños.

La candidata habló sobre su experiencia al perder la oportunidad de ir a Miss Universe 2019 Foto: Instagram @mafearistizabalu - Foto: Foto: Instagram @mafearistizabalu

“¿Qué momentos claves te llevaron a ser resiliente?”, preguntó el jurado.

“Se suponía que iría a Miss Universo en 2019 porque gané un concurso nacional en Colombia, pero luego por muchas razones no pude ir y para mí, todo llegó al mismo tiempo; la pandemia, no poder ir a Miss Universo… yo comencé a preguntarme: ‘¿Por qué me está pasando esto a mí?’ y empecé a llorar. Pero transformé esas emociones en paz, calma y resiliencia, porque cuando reconoces que puedes transformar tu realidad en una buena y tomar todas esas emociones, cambia algo en ti a través de la situación. Cuando la situación no es fácil de cambiar, cambias tú misma”, respondió la quindiana.

En otro de los temas que salieron a la luz, Miss Colombia habló sobre cuáles temas trataría en una conferencia TED, puntualizando en que llevaría una idea que plasmó en un libro que estaba escribiendo durante la pandemia, donde se enfocaba en cómo ser una persona de “belleza” atravesando por altos y bajos, siendo resistentes y manejando los momentos de adversidad.