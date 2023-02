Miss Colombia se sinceró sobre supuesto ‘fraude’ en Miss Universo 2022; reveló para ella quién debió ganar

María Fernanda Aristizábal se robó las miradas de millones de personas con su reciente participación en Miss Universo 2022, donde representó a Colombia y logró clasificar al Top 16 de semifinalistas. La paisa no alcanzó a entrar en el Top 5, pero cautivó con su belleza, su porte y su elegancia durante todas las apariciones y eventos en los que participó.

La quindiana despertó todo tipo de reacciones en el público del certamen mundial, debido a sus pasarelas, el traje típico que eligió y el escultural cuerpo que mostró en sus momentos clave. Aunque no le habría beneficiado, supuestamente, el traje de gala de la noche final, la latina conquistó a miles de personas, quienes ahora la siguen fielmente en redes sociales.

María Fernanda Aristizábal- ‘La reina fenix’ - con su traje típico de Miss Universo 2022. - Foto: Instagram @missuniversecolombiaorgymafearistizabalu

Pese a que su paso por el Miss Universo ya finalizó, María Fernanda Aristizábal concedió una entrevista a la revista Aló, donde se destapó sobre distintos espacios y facetas de su vida. En dicha conversación no dudó en responder algunas interrogantes relacionadas directamente con el concurso de belleza y lo que se habló en las últimas semanas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el medio nacional indagó sobre los rumores de un supuesto ‘fraude’ que habría ocurrido en la coronación de Miss Universo 2022, ya que muchos detractores aseguraron que le robaron el primer lugar a otra candidata. La paisa recibió una pregunta respecto a este tema, por lo que se sinceró y dio su opinión.

María Fernanda Aristizábal aseguró que siempre, en todas las ediciones, se mencionaba que había algo por debajo de las elecciones, pero ella no tenía conocimiento sobre esto, por lo que prefería no hablar sin tener pruebas o conocimiento de causa. La comunicadora puso punto final y prefirió mantenerse al margen de dichas especulaciones.

“Año tras año siempre se dice que hay fraude, yo la verdad no sé nada de eso”, mencionó, a lo que agregó: “No puedo hablar sobre ese punto porque no tengo pruebas”.

Miss EE. UU. R'Bonney Gabriel reacciona cuando es coronada Miss Universo. - Foto: AP

Otra de las preguntas relacionadas con su paso por Miss Universo se enfocó en la elección y coronación, por lo que se le interrogó sobre quiénes eran sus favoritas y a quién le habría otorgado el primer lugar de este certamen actual. La también modelo señaló que tenía claridad en quienes pudieron ocupar este puesto, basándose en su conocimiento y cercanía con ellas.

La Miss Colombia indicó que le hubiera dado la corona a Miss República Dominicana, ya que tuvo contacto con ella y logró una cercanía muy especial a lo largo de la competencia. De igual manera destacó a Amanda Dudamel, Miss Venezuela, quien para ella contaba con otros elementos que la llevarían a triunfar.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

“A República Dominicana, la pude conocer muy de cerca y en realidad siento que es una mujer maravillosa, a Venezuela, que quedó de virreina, también pudo haberse coronado como Miss Universo”, dijo en la entrevista con Aló.

La representante colombiana está lista para llevarse la corona de Miss Universo 2022. Foto: Instagram @mafearistizabalu. - Foto: Foto: Instagram @mafearistizabalu.

María Fernanda Aristizábal anunció importante fecha que le cambiaría la vida

Tras esta etapa como reina de belleza, María Fernanda Aristizábal concedió distintas entrevistas y diálogos con espacios informativos, donde reveló y contó un poco de los planes que vienen a futuro en su vida. La comunicadora mencionó que desea emprender proyectos y abrirse paso profesionalmente, sin descuidar el aspecto sentimental de su presente.

No obstante, en una entrevista con la revista Aló, la Miss Colombia sorprendió al hacer un anuncio que involucraba directamente a su pareja amorosa, Daniel Arango, con quien lleva más de tres años en una relación. La comunicadora social quiso compartir la fecha que eligió para llegar al altar con su compañero, decidiendo el escenario por mutuo acuerdo.

Él es el novio de María Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia - Foto: Cuenta de Instagram @mafearistizabalu

De acuerdo con lo que dijo la reina de belleza al medio nacional, para el 2025 estará casándose con su actual novio, ya que los dos quieren enfocarse en sus proyectos y los momentos que desean vivir. Arango estará con su empresa de bienes raíces, mientras que ella buscará tomar el impulso en su carrera profesional.

La quindiana también mencionó que estará viviendo entre dos ciudades, debido a los compromisos y planes que tienen ambos en su relación. Medellín y Bogotá serán los lugares en los que estarán residiendo, mientras salen a flote sus negocios y trabajos.