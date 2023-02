Particular detalle en accesorios de Amanda Dudamel durante coronación de Miss Universo; tendrían significado que pocos notaron

Amanda Dudamel se convirtió en una de las grandes favoritas de la edición 2022 de Miss Universo, donde quedó primera finalista y virreina del certamen. La representante de Venezuela conquistó con su belleza, encanto, elegancia y preparación, dando la pelea por la corona desde que pisó Estados Unidos.

La reina de belleza relató cómo sucedió todo una vez se reveló que la ganadora era Miss USA. - Foto: YouTube Amanda Dudamel Newman

La latina no solo se robó los aplausos, elogios y miradas con su imagen, sino también con las apariciones, respuestas entregadas en la etapa de preguntas y anécdotas de vida que compartió. La joven cautivó con su profesión como diseñadora de modas, presentando ideas y looks poco convencionales en esta clase de escenarios internacionales.

La creatividad y expresión de Amanda Dudamel la ayudaron a destacar entre las demás participantes, ya que fue la encargada de diseñar sus atuendos y elegir a la perfección los elementos necesarios para brillar frente a miles de personas.

La Miss Venezuela descrestó con su vestido de gala, el cual poseía elementos azules, brillantes e inusuales, acordes con lo que buscaba proyectar.

Miss Venezuela, Amanda Dudamel, durante la coronación del evento mundial. - Foto: AP

Semanas después de que el concurso coronara a R’Bonney Gabriel, Miss USA, como Miss Universo 2022, las miradas de los usuarios de redes sociales se posaron sobre detalles que posiblemente no se vieron en la gala final de esta edición. Los curiosos aprovecharon el despliegue y la llegada de Dudamel a su tierra natal para percatarse y compartir un inesperado detalle del look que llevó en el escenario.

Un usuario de Twitter utilizó su cuenta personal para compartir dos fotografías en las que mencionaba una particularidad en los accesorios que llevó Amanda Dudamel. La persona reveló un simbolismo que habría estado oculto en la forma de los aretes que llevó la candidata aquella noche.

Miss Venezuela llevó un par de accesorios que tendrían un significado oculto. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

Según se observó, la reina de belleza optó por lucir unas joyas en forma helicoidal, las cuales hacían alusión a la molécula de ADN. Los aretes terminaban con un cristal y varios brillantes, dándole un toque glamuroso y elegante.

Lo que llamó la atención es que esta molécula llevaba las iniciales del nombre de la venezolana, el cual es Amanda Dudamel Newman, tomando un significado, tal vez, propio y distinto.

Lo de los accesorios de Amanda Dudamel Newman (ADN) es brillante. 🧬 pic.twitter.com/VCeV80pIaj — Daniel (@Danpeviv) January 17, 2023

Amanda Dudamel desmintió versión que se dio sobre su padre luego de no ganar Miss Universo

Una vez terminó la velada de coronación, Amanda Dudamel y su padre, Rafael Dudamel, protagonizaron un video en el que se les vio dándose un fuerte y sentido abrazo. Los medios de comunicación especularon acerca de lo “afectada” que estaría la candidata por no ganar, por lo que enfatizaron en las lágrimas que soltó al finalizar el evento.

No obstante, recientemente, la celebridad decidió pronunciarse al respecto en una entrevista que le concedió a Noticias Caracol, aclarando lo que realmente ocurrió en Miss Universo. Amanda Dudamel expresó su emoción al quedar en el segundo lugar, señalando que no fue ‘perder’ para ella, ya que logró muchas cosas con esta participación.

Miss Venezuela contó un detalle de su rostro que fue atendido por un especialista, tiempo antes de ir a Miss Universo. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miss Universe

En la conversación con el medio, la diseñadora de modas fue clara en desmentir las versiones que surgieron con respecto a aquel video, mencionando que siempre estuvo contenta y jamás lloró por no ganar. Al contrario, la joven reveló que sus lágrimas fueron al ver a su papá muy afectado por el resultado.

“Fue un momento muy emotivo. Mi papá estaba todavía como en shock con la noticia. Yo no me explico por qué mi reacción fue tan positiva. Mi sonrisa no se borraba y cuando lo abracé y vi que él estaba triste, simplemente le dije: ‘Papi, esto es nuestro triunfo, este era el triunfo que Dios tenía para nosotros y yo estoy muy feliz, estoy tranquila, te lo juro’”, afirmó la latina, expresando que este sitio que ocupó jamás fue sinónimo de frustración o tristeza.

Emotivo mensaje de la hija de Rafael Dudamel por título del Deportivo Cali. - Foto: Amanda Dudamel/Instagram

De igual manera, Dudamel estuvo como invitada en el pódcast Deja el chou, de Daniela Di Giacomo, ex Miss Venezuela Internacional 2005 y Miss Internacional 2006, donde hizo un recuento de su paso por el certamen y allí volvió a aclarar lo que salió publicado en los medios de comunicación.

Ambas reinas de belleza venezolanas hablaron sobre la experiencia en Miss Universo. - Foto: Youtube Daniela Di Giacomo

La joven dialogó con la presentadora y profundizó en que su papá siempre estuvo apoyándola durante toda la competencia, dándole ánimos y señas para que reforzara detalles en cada aparición. No obstante, los papeles cambiaron, ya que al quedar como virreina, su progenitor y su novio rompieron en llanto y los tuvo que consolar.

“Después yo terminé consolándolos, demasiado cuchi, a los dos… a Daniel, mi novio, y a mi papá, pobrecitos, estaban desconsolados. Yo estuve feliz desde el primer momento, cuando anunciaron el resultado yo dije: esto es mayor, esto es una obra de algo majestuoso, no era para mí, era para ella y así tenía que pasar”, comentó en el pódcast, soltando algunas risas por lo que estaba relatando.

Amanda Dudamel se disculpó con su papá por “hacerlo quedar mal”, pero ella prefería mencionar que sus lágrimas estaban relacionadas con la tristeza de su papá. Ambos se abrazaron y el momento fue muy tierno y único al finalizar la extensa jornada por la corona mundial de la belleza.

“No lloré sino hasta que abracé a mi papá porque estaba ahogado en llanto. Un papá orgulloso”, dijo, a lo que Daniela Di Giacomo reforzó con que era muy válido e importante sentir ese papel de su progenitor en todo el proceso.