Jordi Martin recordó día en que Piqué lo atacó en evento de sus hijos y tomaría acciones legales contra el exfutbolista

Gerard Piqué ha sido protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a una serie de secretos que salieron a la luz sobre su vida privada. El exfutbolista, una vez terminó su relación con Shakira, se ubicó en el centro de diversas polémicas por los cambios que hizo en su vida y las decisiones que llevó para su faceta amorosa.

Uno de los temas que más tomó auge en los medios internacionales fue la disputa que emprendió el español con Jordi Martin, reconocido paparazi, quien fue el encargado de develar todas las infidelidades y traiciones de las que fue víctima la barranquillera. El reportero comentó un poco del paso a paso que hizo, soltando información que recopiló a lo largo del tiempo.

A pesar de que no es la primera vez que el comunicador confirma el ‘raye’ que existe entre Piqué y él, recientemente, Martin concedió una entrevista en un medio, donde se refirió al pleito que tuvo con el empresario de Kosmos a través de redes sociales. El paparazi indicó que sabía que el deportista estaba pendiente de sus cuentas personales, por lo que había hecho pública esta situación a modo de sarcasmo.

Más recientemente, en diálogo con Intrusos (América), programa argentino, Jordi Martin reveló cómo fue lidiar con el ataque de Piqué, quien le recordó a Marti una etapa complicada de su vida privada. El reportero señaló que era muy fuerte para él rememorar el problema que tuvo con las drogas, específicamente por el daño que él le causó a su progenitora.

En la charla con el formato, el español afirmó que sería la única vez que hablaría de este pasado que lo atormentó, enfatizando en que no podía creer que el exfutbolista se lo tomara en burla y “mofa”, sabiendo lo difícil y delicado que era todo el asunto con estas sustancias.

“Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad al final, la línea es muy fina, cuando no te das cuenta estás metido en un charco importante. Salí con ayuda de especialistas, de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. Que Piqué se lo tome de mofa y me ataque con eso demuestra cómo es Gerard... Él, que es un ejemplo para muchos niños, no debería tomarse este tema tan a la ligera. Él sabe que me hace daño”, relató el periodista, aprovechando para revivir un encuentro bastante incómodo que tuvo con el catalán.

Según comentó el reportero, hace varios meses, durante un juego de béisbol de los hijos de Shakira y Piqué, el empresario no dudó en atacarlo en público y comenzó a gritarle, frente a los padres y asistentes del evento deportivo, que era un “drogadicto”.

“Hace tres o dos meses, en un partido de béisbol de su hijo, me empezó a gritar desde las gradas: ‘drogadicto, cocainómano’; todos los papas mirándome, qué ejemplo, tenía a su hijo ahí jugando en el campo. Esto me duele, pero por mi madre”, contó Martin en la charla, donde conversó con Flor de la V.

Otro de los integrantes del programa le habló al español sobre las publicaciones en Twitter, centrándose en lo que compartió Piqué sobre el lío de drogas que tuvo el periodista. Allí fue cuando Jordi comentó que sus abogados ya estaban al tanto de la situación, teniendo en cuenta que lo que decía el deportista había pasado en 2015.

El comunicador, que sorprendió a Shakira en su cumpleaños con detalle de El gordo y la flaca, apuntó que todo lo sucedido sería manejado legalmente, para que se aclarara de fondo la acusación y el señalamiento que se hizo en su contra.

“Cuando hace eso, que por cierto borré la respuesta, le dije: espero que esto se lo puedas explicar a un juez. Él habla en presente y es un tema que es pasado, de 2015. Yo no consumo cocaína. El tema lo están llevando mis abogados, me pidieron que no hable, que lo deje en mano de ellos. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez si lo que hizo está bien o mal”, cerró el europeo, quien se enfocó en el dolor de su mamá.