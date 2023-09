No solo con Nanis Ochoa, estas han sido las polémicas del ‘Gordo’ Ariel con otras presentadoras y famosas

En este, el presentador Ariel Osorio sacó a la luz una foto Nanis Ochoa dándose un beso con un hombre que no era su esposo , y la modelo no dudó en responder.

“Me siento irrespetada, me siento expuesta. Eso pude pasar en otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?”.