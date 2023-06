Prestigiosa presentadora contó cómo perdió $800 millones con una criptomoneda: “Eso se llevó mi hogar, mi familia”

La fama no implica que la vida sea color rosa, como más de uno puede imaginar. Si no, que lo diga la presentadora Alejandra Serje, que en conversación con Eva Rey se mostró como un mortal más. Uno que lucha por ser feliz, pese a las pérdidas, los obstáculos, los golpes al bolsillo.

La expresentadora del programa de entretenimiento Lo sé todo, emitido por Canal Uno, fue invitada al programa Desnúdate con Eva, donde dejó ver su vulnerabilidad y los problemas que ha enfrentado en los últimos tiempos.

La pregunta que llevó a Alejandra Serje a hablar de lo que ha sufrido fue: “¿Usted es feliz?”. A la que respondió con cierto dejo de nostalgia.

“Soy feliz, me ha costado y he luchado. Si me ven feliz, déjenme que me lo merezco”, comentó.

Alejandra Serje, invitada al programa 'Desnúdate con Eva'. - Foto: Captura de pantalla Instagram: @des_coneva

Pero, ¿por qué esa respuesta? Porque cuando creía ser feliz vivió las pérdidas de dos seres queridos y los ahorros por los que tanto había trabajado, episodios que le pueden bajar el ánimo a cualquiera, como Alejandra Serje lo contó.

“Me pasaron muchas cosas muy seguidas; tuve una pérdida gigante, que fue la de mi abuela, después, mi padrastro, después perdí mis ahorros…”, contó.

Acerca de los ahorros, detalló que por recomendación de su expareja, Andrés, invirtió millones de pesos en una criptomoneda que no resultó ser lo que esperaba. Lo peor, sin embargo, fue que no solo ella perdió dinero, sino su familia, a quienes impulsó a entrar en el negocio, hecho que conllevó a reclamos y comentarios en su contra.

“Tuve una pérdida financiera gigante porque creí en una criptomoneda colombiana y eso fue terrible, perdí muchos años de ahorro, de trabajo y, adicional a eso, eso se llevó mi hogar, mi familia, absolutamente todo… Perdí 800 millones de pesos”, narró Alejandra Serje.

Eva Rey brindó un adelanto de su entrevista completa con Alejandra Serje. - Foto: Captura de pantalla Instagram: @des_coneva

“Andrés hablaba con confianza de esa criptomoneda y a todo el mundo le daba confianza, le dijo muchas personas, yo se lo dije a mi familia. Mi familia se vio afectada y yo me comprometí a responderles”, agregó.

El clip en el que compartió su historia de vida, es solo un fragmento del programa Desnúdate con Eva, que en YouTube compartirá la entrevista completa el miércoles, 14 de junio, a las 7 p. m.

“La entrevista completa, mañana a las 7 p. m. por mi canal de YouTube donde encontraréis a una mujer alegre, empoderada, buena mamá, buena hija, pero también una mujer algo desilusionada y decepcionada del amor y de los hombres. Eso sí… os arrancaremos más de una sonrisa en muchos momentos”, escribió Eva Rey en la descripción del video en su cuenta en Instagram.

Eva Rey conversó con Jorge Enrique Abello

En conversación con Jorge Enrique Abello días atrás, la comunicadora no perdió la oportunidad y preguntó cuándo fue la última vez que había tenido relaciones con su pareja.

“¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor el viejito con su chiquitina?”, dijo Rey, a lo que su invitado contestó: “¿Nosotros? ¡Todos los días!”.

El famoso actor estará integrando el elenco de la producción 'Ana de nadie', de RCN. - Foto: Instagram @jeabello

Entre risas, la española se interesó por saber si “la tenía haciendo ejercicio todos los días”, por lo que el actor aprovechó y aclaró que no, que se trataba de una broma. “No, no, no”, dijo en la charla, dándole paso a su compañera sentimental, que también figuró en la entrevista, para que respondiera.

La pareja del bogotano reconocido por su papel de Armando Mendoza, en Betty, la fea, indicó que “día de por medio”, a lo que Eva Rey quiso soltar un comentario para concluir con el tema.

“O sea, si no fue ayer, fue antes de ayer”, señaló la periodista, a lo que Abello mencionó: “Tal cual”.