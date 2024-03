Alejandra Serje confesó por qué la demandó Luisa Fernanda W: “Tuve que pedirle disculpas”

Esto sucedió durante una emisión en la que estaba como invitada una vidente y el seguidor sugería con sus palabras que Luisa había llorado más por un cerdo (mini pig) que tenía como mascota, que por Legarda, lo que en poco tiempo se convirtió no solo en tendencia, sino que desató el inconveniente entre las dos.

“Imagínate que una vez me demandaron por un comentario que se hizo y yo: ‘¿es en serio?’ Y bueno, fui a un par de audiencias. A mí me demandó Luisa Fernanda W por un comentario que se hizo cuando murió Legarda, había como una vidente. Yo hago una pregunta: que si ella estaba sufriendo mucho porque había unos comentarios muy fuertes (…) Transmití un comentario y por eso me demandaron”, contó.