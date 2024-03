Papá de Melfi responde a Alejandro Estrada por ‘infidelidad’ de Nataly Umaña y victimiza a su hijo: “Yo lo veo muy feliz”

En las cámaras del proyecto quedó registrado el momento exacto en el que los dos famosos comenzaron a acercarse y a conocer más, riendo y pasando la línea a caricias y besos. Aunque, aparentemente, no llegó a más este vínculo, contenidos llevaron a que los espectadores cuestionaran a los dos involucrados por lastimar a personas que estaban fuera de este reality.

Las miradas de los seguidores de La casa de los famosos se ubicó sobre Nataly Umaña y Miguel Melfi, los cuales estaban disfrutando de un supuesto proceso de compartir en el espacio . Además, los usuarios de redes no quitaron su atención de Alejandro Estrada, esposo de la actriz, quien ya le hizo frente a la situación y se mostró desconcertado.

Nataly Umaña abrió su corazón y, con la voz quebrada, se sinceró sobre Alejandro Estrada: “El amor no lo es todo”

De acuerdo con lo que se apreció, los padres de Melfi estuvieron charlando con Buen día, Colombia y no se contuvieron, poniendo en duda la relación de los colombianos.

Papá de Melfi le respondió a Alejandro Estrada y lo atacó

Según se pudo observar, la controversia por la supuesta infidelidad de Nataly Umaña siguió tomando fuerza y llegó a ojos del panameños, que defendieron a su hijo de todo lo que se estaba diciendo. En la charla, el padre del artista tomó la palabra y arremetió contra el actor colombiano, enfocándose en que había visto las entrevistas que daba el esposo de la celebridad y no le creía.

Sin embargo, lo que llamó la atención de más de uno fue la posición que tomó el hombre, pues señaló al compañero sentimental de la participante de estar fingiendo su tristeza para después aparecer en redes con videos de todo tipo en los que no plasmaba el sentimiento.

El padre de Melfi le respondió a Estrada y victimizó a su hijo, asegurando que los que tenían el compromiso eran los colombianos y la responsabilidad no era del cantante. Allí fue enfático en que veía feliz a la celebridad, por lo que insistía en que nada era lo que querían reflejar a los medios.

“Su percepción y declaraciones en las que dice que Miguel y su familia están carentes de educación, creo que ahí sí, la educación le debe faltar a él porque no ha tenido respeto con mi familia. Él no nos conoce, porque nosotros hemos creado una familia llena de principios y valores (...) Aquí los que tienen un compromiso son ellos, y son los que tienen que hablar y no involucrar a terceros o sus familias. Yo lo veo muy feliz fuera de cámaras”, concluyó.