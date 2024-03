‘La casa de los famosos’: papás de Melfi se metieron al trío amoroso, culpando a Nataly Umaña y Alejandro Estrada de estrategia

De hecho, por este mismo tema el pasado domingo Estrad a estuvo invitado a la gala del programa, donde contestó todas las dudas que tenían los televidentes, siendo una de estas el si tenía una relación abierta con Umaña, a lo que respondió con un tajante no.

“No, no. La respuesta contundente es no. Es una relación basada en la confianza, el respeto, nunca en escándalo”, contestó Alejandro ante las cámaras.