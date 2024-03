¿A qué se dedica Alejandro Estrada, el esposo de Nataly Umaña?

¿Quién es Alejandro Estrada?

¿A qué se dedica Alejandro Estrada?

Pero no solo se ha desempeñado en la televisión, también incursionó como empresario, creando una marca de gafas llamada Ocho y Medio, que fue fundada en diciembre del año 2019 y ha sido un éxito .

“Tenemos calidad, servicio y precios en esta óptica, porque no tienen nada que envidiarles a las grandes referencias del país, pero sí en el precio porque valen dos o tres veces menos”, contó Estrada en su momento sobre su empresa.

Pero no solo eso, el actor se ha referido al tema de su vida profesional, expresando que “Además de ser actor, también soy publicista. No puedo quedarme quieto porque en el mundo del entretenimiento a veces es difícil mantener la estabilidad; un día tienes trabajo y al siguiente no. Es bueno tener un plan B”.