Esta es la razón por la que Nataly Umaña y Alejandro Estrada no tienen hijos

Sin embargo, una duda gigante entre los curiosos fue por qué no tuvieron hijos, teniendo en cuenta los años que llevaban unidos. Aunque no negaron las posibilidades de ser padres, Nataly Umaña se refirió al asunto en una ocasión y terminó despertando reacciones en sus fans , sin decir un “no” rotundo.

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, mencionó, tomando esto como razón suficiente para no tener hijos o, al menos, pensarlo bien.