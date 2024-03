‘La casa de los famosos’: Melfi respondió a Alejandro Estrada por meterse en su matrimonio con Nataly Umaña: “No fue algo que elegí”

Melfi respondió a Alejandro Estrada tras su relación con Nataly Umaña

Melfi, con la cabeza abajo y pronunciando poco, aseguró que no se sentía bien con nada de lo que estaba pasando, al igual que con lo que sucedía con aquellos que no integraban el proyecto y hacían parte de la vida de los involucrados.

“He respondido anteriormente que, la verdad, no me siento bien en el fondo con todo lo que está pasando, con todo lo que puedan sentir algunas personas; pero sinceramente no fue algo que yo elegí, que ninguno de los dos eligió y que, si se dio, pues no fue por algo que quisiéramos nosotros”, mencionó.