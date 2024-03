¿Quién es la verdadera mamá del hijo de Alejandro Estrada y cómo se lleva con Nataly Umaña?

El nombre de Alejado Estrada no ha dejado de sonar las últimas semanas en redes sociales , todo por la polémica que generó su esposa Nataly Umaña al interior de La casa de los famosos Colombia , donde se le ha visto muy ‘acaramelada’ con Miguel Melfi.

¿Alejandro Estrada y Nataly Umaña tienen hijos?

Ante los 12 años de relación entre Alejandro y Nataly, más de un seguidor se pregunta sobre los motivos del porqué no tienen hijos, duda que respondió Umaña hace un tiempo a la Revista Vea, mencionando que sería “irresponsable”, traer un bebé a este mundo tan dañado.

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, expresó en su momento la actriz.