A Nataly Umaña le recuerdan la vez que dijo que nunca sería infiel, tras sus coqueteos con Melfi

“Dentro de mis no negociables, situaciones pasionales… no de los otros, mías, no me lo voy a permitir. No es negociable: infidelidad no (…). No me gusta la mentira y el engaño”, expresó en un video mientras hacía un house tour por su vivienda. En el clip también manifestó que no sería negociable que le llenaran su cabeza de cizaña y emociones negativas.