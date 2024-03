‘La casa de los famosos’: Koral Costa apareció como invitada y la reacción de Omar Murillo se robó el show

Cuando los concursantes quedaron congelados observando la llegada de Costa, ella expresó : “amor mío, eres el hombre más hermoso que tengo en mi vida, eres mi vida completa, no te imaginas mis días sin ti. Me acuerdo mucho que nos conocimos hoy, al día siguiente nos hicimos novios, a los tres días nos fuimos a vivir y al mes nos casamos”.

Por último, compartió un mensaje de amor para todos y manifestó su agradecimiento con los participantes que le han brindado cariño a su esposo. “A él le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo, con un esposo maravilloso, que me ama, me respeta y me valora... Por favor sé sabio, quiero que hagas silencio, demuestra el hombre ejemplar que eres afuera. Te amo y gracias por estos 15 años juntos”.