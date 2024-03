“Intentamos muchas cosas”: Carolina Cruz dio detalles sobre cómo fue su separación de Lincoln Palomeque

“ El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo . ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, confesó la presentadora.

“Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación, yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que estuviera bien y sano, que no me dio tiempo para pensar en lo otro”, expresó Carolina Cruz.