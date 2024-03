Claudia Bahamón sorprendió a los seguidores de ‘La casa de los famosos’ y reveló algunos secretos

Los secretos de La casa de los famosos Colombia que reveló Claudia Bahamón

En medio de su recorrido por el espacio donde se sigue de cerca la casa, a través de las cámaras, Claudia también presentó al misterioso jefe del reality, pero no dijo cuál era su nombre.

Del mismo modo, aprovechó el momento para preguntarle a Lina Tejeiro qué opina sobre lo que está pasando entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en el programa. “Sí hay algo, pero si fuera mi pareja y yo estuviera ahí o al revés, no habría pasado nada, pero si yo fuera la pareja de Miguel, estaría diciendo ‘ahí ya pasó de todo’”, expresó la llanera entre risas.

¿Quién es el jefe de La casa de los famosos Colombia?

Pese a que Claudia Bahamón no mencionó su nombre, la identidad del jefe se reveló el pasado 11 de febrero, cuando en medio del estreno del formato, el comediante Camilo Pardo lo felicitó desde su perfil de X. “Bienvenido Lucho’ Gardeazábal a los que hemos trabajado con RCN. (Es la voz del jefe de la casa) Jajajajaja me encanta. No es un chiste amigos, es de verdad él”, escribió en la red social.