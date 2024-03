Ella es la exnovia de Melfi, de ‘La casa de los famosos’; también la conoció en un reality

A pesar de que, aparentemente, no cruzaron la línea y no llegaron a algo íntimo, sus comportamientos los situaron como protagonistas de reacciones y reproches de parte de aquellos que no compartían ese tipo de acercamientos.

¿Quién es la exnovia de Melfi?

No obstante, para aquellos interesados, Andreina Bravo es una reconocida cantante y artista que compartía industria con Melfi . Varios de sus contenidos en redes fueron de estrenos y presentaciones que dio, cautivando no solo con su voz, sino con su belleza.

“¡Obviamente no! (…) ¿Por qué piensan que la utilicé? ¿Qué tenía que haber hecho o a cuánto tenía que haber llegado la relación? Porque podíamos llevar un año y le terminaba y decían: ‘¡La utilizaste! La utilizaste por un año y te aprovechaste…. Salió tal oportunidad y ¡eso es por Andreina!’. ¡Y las cosas no son así! Yo no la utilicé ni ella tampoco me utilizó a mí. Nosotros sí sentimos lo que sentimos allá. Eso es lo que a mí me molesta de muchos medios acá que han hablado de mí como que ‘ay, Miguel la utilizó, él solo quería ganar, solo era el dinero’. ¿Ellos estuvieron conmigo las veces que yo lloré con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que sufrí con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que estuve feliz con ella? (…). Tratan de hacerme mierda con algo que ni siquiera saben y que me parece algo que es muy privado de una persona, que son sus sentimientos”, finalizó.