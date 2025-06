Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, respondió en SEMANA a fuertes acusaciones de su exnovia

Agregó: “Camilo es súper explosivo, él no controla muy bien sus emociones. Es muy tranquilo, pero cuando estalla, takete. Yo sé por qué te lo digo. Entonces de más que sí, de pronto algo le rebasó la copa y explotó. Siento que él es noble, sí, pero no tanto” , mencionó frente a las miles de personas que se conectaron al en vivo.

Camilo Trujillo reaccionó a las palabras de su expareja

“Pero pienso que todos los errores que cometí y todos los golpes que tuve me ayudaron y me enseñaron a aprender y comprender que la inteligencia emocional es muy importante en todos los aspectos de la vida y en todos los campos y eso fue lo que me ha hecho madurar hasta el día de hoy, entonces por eso yo no me comparo lo que era hace 10 años con lo que soy hoy”.