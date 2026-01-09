Gente

Murió famoso presentador de televisión de forma inesperada; se revelaron las causas del deceso: “Deja un vacío inmenso”

El comunicador perdió la vida a inicios de 2026 y causó desconcierto en sus seguidores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

10 de enero de 2026, 1:09 a. m.
Pedro Juan Figueroa, presentador de Puerto Rico.
Pedro Juan Figueroa, presentador de Puerto Rico.

El gremio periodístico atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de un destacado comunicador, cuya carrera frente a las cámaras dejó una huella importante. La noticia se dio a conocer de forma sorpresiva, generando conmoción y pesar entre colegas, familiares, amigos y quienes seguían de cerca su trabajo.

De acuerdo con lo que se reveló, se trató de Pedro Juan Figueroa, un famoso presentador de televisión puertorriqueño, quien perdió la vida el 1 de enero de 2026.

El formato de Lo Sé Todo, que se transmite en Wapa Televisión, fue el encargado de dar la noticia a través de sus plataformas digitales, ya que era uno de los conductores de las emisiones del programa.

Según se detalló en el mensaje que salió a la luz por Instagram, la producción y sus allegados exaltaron el buen hombre que era el comunicador, además de lo talentoso, preparado y humilde. Las palabras plasmaron el dolor que abundaba entre ellos, precisamente por lo inesperado que fue todo.

Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro querido compañero Pedro Juan Figueroa. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor”, escribieron en el pie de foto de una foto.

Adicional a esto, el equipo pidió respeto y consideración con la familia, ya que vivían un instante fuerte por la pérdida. Allí enfatizaron en que no se pasaran límites de privacidad, pues el duelo era complejo de lidiar.

Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso. Cuando la familia lo entienda pertinente, estaremos compartiendo información adicional. Descansa en paz, Pedro Juan”, agregaron, donde ubicaron una imagen del presentador.

La familia confirmó que Pedro Juan Figueroa murió a causa de un tumor cerebral que le fue detectado.

Muchas personas quedaron sin palabras con el anuncio, asegurando que no podían creer lo que pasó. Otros afirmaron que lo veían distinto físicamente, por lo que especulaban que se trataba de una enfermedad.

