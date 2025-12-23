Murió reconocida presentadora de televisión en Bogotá; este fue el último mensaje que envió a su hija

El periodismo está de luto tras conocerse la lamentable muerte de una integrante del gremio, quien había construido una trayectoria reconocida ante cámaras. La noticia salió a la luz de manera inesperada, la cual causó dolor tanto en seguidores como en allegados y conocidos.

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

De acuerdo con lo que se conoció, se trató de Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana, quien perdió la vida en Bogotá. La comunicadora había sido diagnosticada con un tumor cerebral en 2023, recibiendo atención médica en Bogotá desde hace dos años.

La presentadora estuvo bajo cuidado médico en el último tiempo, siendo acompañada por los especialistas y su familia en todo momento. Su deceso fue confirmado el domingo 21 de diciembre de 2025, precisamente por el medio en el que trabajó.

En una de las emisiones de noticias de Globovisión, el equipo informó lo sucedido con Margiory Fiaschi, en la que se destacó su carrera, su talento y su preparación. Allí se mencionó un mensaje de compañía en este instante de dolor, procurando que las emociones no fueran tan fuertes.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de la periodista Margiory Fiaschi, este domingo, en Bogotá, Colombia. Tras enfrentar una prolongada enfermedad con una entereza admirable, se despide dejando un legado de profesionalismo impecable”, dijo el formato.

“Su paso por Globovisión no solo marcó una etapa profesional, sino que dejó una huella imborrable en quienes fueron sus compañeros. La recordaremos siempre por su compromiso, su entrega incondicional y ese amor profundo que imprimía en cada cobertura. Descansa en paz, Margiory. Gracias por tanto”, agregaron.

Margiory Fiaschi era oriunda de Valencia, ubicada en el estado de Carabobo; se formó en el periodismo dentro de espacios como DAT TV, Radio América y Globovisión.

Último mensaje de Margiory Diaschi a su hija

La periodista venezolana era madre de una niña llamada Ana Paula, con quien solía publicar todo tipo de contenidos. Uno de los últimos mensajes fue en julio de 2025, el cual hablaba del vínculo y unión que tenían. En sus palabras estallaba de amor por la pequeña, a quien había acompañado en momentos importantes.

“Aunque estos cuatro años no han sido tan ligeros para ambas. He procurado seguir mi instinto para ejercer mi rol de mamá; entre ensayo y error avanzo y le pido a Dios, la Virgen y al Espíritu Santo que me guíen y me sostengan para darte lo mejor de mí, a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde tus dos años”, escribió en el pie de foto.