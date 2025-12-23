Gente

Murió reconocida presentadora de televisión en Bogotá; este fue el último mensaje que envió a su hija

La comunicadora venezolana atravesó problemas de salud fuertes y perdió la vida en la capital colombiana.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de diciembre de 2025, 1:37 p. m.
Margiory Fiaschi
Margiory Fiaschi Foto: Instagram @m.fiaschi

El periodismo está de luto tras conocerse la lamentable muerte de una integrante del gremio, quien había construido una trayectoria reconocida ante cámaras. La noticia salió a la luz de manera inesperada, la cual causó dolor tanto en seguidores como en allegados y conocidos.

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

De acuerdo con lo que se conoció, se trató de Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana, quien perdió la vida en Bogotá. La comunicadora había sido diagnosticada con un tumor cerebral en 2023, recibiendo atención médica en Bogotá desde hace dos años.

La presentadora estuvo bajo cuidado médico en el último tiempo, siendo acompañada por los especialistas y su familia en todo momento. Su deceso fue confirmado el domingo 21 de diciembre de 2025, precisamente por el medio en el que trabajó.

En una de las emisiones de noticias de Globovisión, el equipo informó lo sucedido con Margiory Fiaschi, en la que se destacó su carrera, su talento y su preparación. Allí se mencionó un mensaje de compañía en este instante de dolor, procurando que las emociones no fueran tan fuertes.

