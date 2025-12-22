Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

La industria del cine se enfrentó a una nueva pérdida, dejando una gran huella en el panorama artístico internacional. Una noticia dejó sin palabras a miles de personas, quienes no se imaginaban lo que ocurriría en vísperas de Navidad.

De acuerdo con lo que se reveló en distintos medios y agencias internacionales, la muerte golpeó a la pantalla grande y dejó un sinsabor en quienes tuvieron cercanía con un querido rostro. Poco a poco se ganó el corazón de muchos, precisamente con sus papeles en el género de terror.

El actor estadounidense James Ransone, conocido por su interpretación del traficante de drogas Ziggy Sobotka en la serie policíaca estadounidense The Wire, murió a los 46 años, informaron las autoridades el pasado domingo 21 de diciembre.

Según la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, las causas de la muerte fueron identificadas y se descartaron algunas especulaciones que surgieron al inicio. La información arrojó que Ransone murió por suicidio.

Los registros oficiales señalaron que todo se relacionó con un ahorcamiento y que perdió la vida en un cobertizo. Su cuerpo estaba listo para ser entregado a sus seres queridos.

James Ransone en el estreno de "It: Capítulo 2" de Warner Bros. Pictures - Llegadas Foto: FilmMagic

El actor, que a menudo interpretaba a hombres con un pasado turbulento, nació en Baltimore, Maryland, ciudad que sirvió como escenario principal de The Wire, una historia de principios de la década del 2000 sobre agentes de policía que investigaban a traficantes de drogas.

Ransone interpretó durante 12 episodios a un trabajador portuario que se volvió traficante en la segunda temporada de la galardonada serie.

Además de su trabajo en televisión, protagonizó varias películas de Hollywood, entre ellas las cintas de terror It: Chapter Two y The Black Phone.

Sus últimas apariciones en pantalla este año fueron en la serie de televisión Poker Face, de Peacock, y en Black Phone 2.

*Con información de AFP