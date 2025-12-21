Murió James Ransone, actor de ‘It: Capítulo 2’ y “The Wire”, a sus 46 años: esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento

Según informó la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, el actor estadounidense James Ransone, de 46 años de edad, murió el pasado viernes, 19 de diciembre. Su cuerpo fue hallado sin vida en un cobertizo, de acuerdo con las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, todo apunta a que se trató de un suicidio como causa de la muerte. El informe oficial del médico forense indica que el deceso se produjo por ahorcamiento, descartándose cualquier circunstancia sospechosa.

El portal de noticias TMZ, aseguró que se descartó que se tratara de una agresión, luego de consultar directamente las fuentes policiales.

Por otro lado, las autoridades señalaron que el cuerpo del actor se encuentra listo para ser entregado a sus familiares.

Series y películas en las que actúo James Ransone

Ransone saltó a la fama con su papel de Ziggy Sobotka en la serie de televisión The Wire. La serie, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea, se transmitió entre 2002 y 2008, captando la atención del público con un elenco encabezado por Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce.

Además de su participación en este proyecto, el actor también ganó reconocimiento por su interpretación de Eddie Kaspbrak en la película de terror It: capítulo dos. Asimismo, participó en otras producciones de HBO como Generation Kill y Treme.

Otras series en las que actúo fueron The First, CSI, Hawai 5.0 y Último aviso. En el mundo del cine, su trayectoria estuvo marcada por títulos de diversos géneros, como Prom Night (2008), Sinister (2012) y Sinister 2 (2015), Tangerine (2015) y Mr. Right ( también en 2015).

En los últimos años, también formó parte del reparto de las películas de terror The Black Phone y su secuela The Black Phone 2, que se estrenó a principios de este año.

Hechos que marcaron su vida

En 2021, James Ransone se sinceró sobre un hecho que marcó su vida para siempre; reveló que sufrió abuso sexual en su infancia, cuando tenía 12 años exactamente en 1992, por parte de su profesor de matemáticas

El actor compartió su testimonio a través de una extensa carta publicada en Instagram, dirigida a su presunto agresor, señalando que estas experiencias vividas afectaron significativamente su vida personal.

Según el actor, todo esto influyó en sus problemas de adicción, una situación por la que inició un proceso de recuperación en su juventud.

Cabe recordar que James Ransone tuvo dos hijos y estaba casado con Jamie McPhee, quien compartió a través de sus redes sociales un enlace a una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental. Este gesto lo tuvo luego de que se conociera la noticia sobre el fallecimiento del actor.

Con información de Europa Press.