Gente

Famoso cantante de reguetón, que ahora es domiciliario en Medellín, cambió de look; J Balvin se encargó de renovar su imagen

El reencuentro entre ambos artistas emocionó a los fans del intérprete de ‘Mi Gente’.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 10:59 p. m.
J Balvin le cortó el pelo a Riko “El Monumental”
J Balvin le cortó el pelo a Riko “El Monumental” Foto: TikTok @rikoelmonumental

A través de sus redes sociales, Julián Martínez, conocido artísticamente como Riko “El Monumental”, sorprendió a sus seguidores al revelar que actualmente trabaja como domiciliario en Medellín, luego de haber sido uno de los artistas pioneros del género urbano en Colombia.

Durante su etapa más exitosa, logró liderar las listas radiales con temas como Una mirada, Feromonas y Qué quiere usted. Sin embargo, su vida tomó un rumbo inesperado, según él, por la falta de madurez y una mala administración de sus ingresos.

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

“No ha estado fácil la situación, todo el mundo pasa por altas y por bajas, y en este caso tengo una situación económica diferente”, comentó el cantante en una publicación que realizó en su perfil de TikTok, donde anunció sus planes de superar esta temporada trabajando como domiciliario en Medellín.

Poco después de hacer este anuncio que dejó atónitos a sus seguidores, Riko “El Monumental” reapareció en sus redes junto a J Balvin y contó, visiblemente emocionado en uno de sus videos, que se lo encontró mientras realizaba la entrega de un domicilio.

Gente

Así reaccionó la esposa de Luis Díaz ante particular celebración del futbolista en victoria de Bayern Múnich: “El regalo más grande”

Gente

Predicciones de Walter Mercado: números para ganar la lotería el lunes, 22 de diciembre

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

Gente

Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

Gente

Murió el padre de Jessica Cediel; la presentadora compartió doloroso mensaje

Gente

Camilo y Evaluna destaparon la verdad de su relación y revelaron secreto sobre su dinero

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 21 de diciembre; sorpresas para cada signo

Gente

J Balvin casi sufre infarto durante su concierto en Medellín: “Me estoy mareando”

Gente

Participante de ‘La casa de los famosos’ tuvo propuesta de matrimonio en concierto de J Balvin: “Queremos que la cante en la boda”

Gente

J Balvin se disfrazó de payaso para campaña navideña y soltó mensaje sobre la salud mental: “La depresión también se maquilla”

Luego, en otra de sus publicaciones, dejó en evidencia una faceta desconocida del artista paisa como estilista, pues fue el encargado de renovar su imagen con un drástico corte de pelo.

@rikoelmonumental

Entonces diga: eso es todoooooo 👹👺👊🔥 #rikoelmonumental #medellin #colombia #viral #reggaeton

♬ sonido original - RIKO

“Directamente desde Nueva York para Medellín, me va a dejar ‘melo’ para esta temporada, se vienen los cambios de Riko”, dice en la grabación mientras el paisa aparece lentamente frente a la cámara con sus tijeras en la mano.

Además, antes de empezar con el corte de pelo, el intérprete de Mi Gente compartió un emotivo mensaje de esperanza, relacionado con esas inesperadas etapas de la vida que es necesario enfrentar para renacer y abrirle las puertas a nuevos comienzos con la mejor energía.

“Por ejemplo yo, cada vez que me cambio de look es porque estoy cambiando una época, porque quiero limpiarme de vibras viejas y abrir un nuevo capítulo, entonces aquí en nombre de Jesucristo vamos a dejar a Riko superstar”, expresó Balvin.

Así reaccionó la esposa de Luis Díaz ante particular celebración del futbolista en victoria de Bayern Múnich: “El regalo más grande”

Tras varios videos en los que muestran cómo fue el proceso del corte, J Balvin enfatiza en que su cambio corresponde a una “nueva etapa, nueva faceta. El precio de hoy no es el mismo de mañana. Así que cuando lo vayan a contratar, ya saben qué va, tutún, porque no perdieron, porque no aprovecharon el descuento que había”.

Por su parte, Riko se refirió a su colega como ‘El Jefe’ y aseguró que con su drástico cambio de look le devolvió la juventud. “Ahora si siento que empezó esto 🔥🔥🔥🔥 gracias a todos por el apoyo y que chimba que el jefe sacó el espacio para hacerme este detalle”, concluyó.

@rikoelmonumental

El jefe motila chimba muchachossss recomendado 🔥🔥👹👺 ahora si siento que empezó esto 🔥🔥🔥🔥 gracias a todos por el apoyo y que chimba que el jefe sacó el espacio para hacerme este detalle ❤️ @J Balvin #rikoelmonumental #medellin #colombia #viral #reggaeton

♬ Me Le Pegué - Ñejo & Dalmata Remix - Riko

Mas de Gente

Riko “El Monumental” y J Balvin

Famoso cantante de reguetón, que ahora es domiciliario en Medellín, cambió de look; J Balvin se encargó de renovar su imagen

Luis Díaz puso el 0-3 de la victoria del Bayern Múnich sobre Heidenheim

Así reaccionó la esposa de Luis Díaz ante particular celebración del futbolista en victoria de Bayern Múnich: “El regalo más grande”

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.

Predicciones de Walter Mercado: números para ganar la lotería el lunes, 22 de diciembre

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025

Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

Este es el exparticipante de 'El Desafío' que llegará al reality más importante del Canal RCN.

Polémico exparticipante de ‘El Desafío’ llega a ‘La casa de los famosos’: “Daré de qué hablar”

La presentadora se pronunció tras la muerte de su padre.

Murió el padre de Jessica Cediel; la presentadora compartió doloroso mensaje

La famosa pareja reveló desconocido detalle sobre el dinero familiar.

Camilo y Evaluna destaparon la verdad de su relación y revelaron secreto sobre su dinero

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 21 de diciembre; sorpresas para cada signo

Mhoni Vidente habló sobre suceso que visualizaba.

Mhoni Vidente advirtió sobre angustiante suceso antes de que acabe el año: “Lo que menos piensas, va a pasar”

Norma Nivia y Mateo Valera

Norma Nivia aclaró si está esperando su primer hijo con Mateo Varela; una foto desató rumores sobre su posible embarazo

Noticias Destacadas