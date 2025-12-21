A través de sus redes sociales, Julián Martínez, conocido artísticamente como Riko “El Monumental”, sorprendió a sus seguidores al revelar que actualmente trabaja como domiciliario en Medellín, luego de haber sido uno de los artistas pioneros del género urbano en Colombia.

Durante su etapa más exitosa, logró liderar las listas radiales con temas como Una mirada, Feromonas y Qué quiere usted. Sin embargo, su vida tomó un rumbo inesperado, según él, por la falta de madurez y una mala administración de sus ingresos.

“No ha estado fácil la situación, todo el mundo pasa por altas y por bajas, y en este caso tengo una situación económica diferente”, comentó el cantante en una publicación que realizó en su perfil de TikTok, donde anunció sus planes de superar esta temporada trabajando como domiciliario en Medellín.

Poco después de hacer este anuncio que dejó atónitos a sus seguidores, Riko “El Monumental” reapareció en sus redes junto a J Balvin y contó, visiblemente emocionado en uno de sus videos, que se lo encontró mientras realizaba la entrega de un domicilio.

Luego, en otra de sus publicaciones, dejó en evidencia una faceta desconocida del artista paisa como estilista, pues fue el encargado de renovar su imagen con un drástico corte de pelo.

“Directamente desde Nueva York para Medellín, me va a dejar ‘melo’ para esta temporada, se vienen los cambios de Riko”, dice en la grabación mientras el paisa aparece lentamente frente a la cámara con sus tijeras en la mano.

Además, antes de empezar con el corte de pelo, el intérprete de Mi Gente compartió un emotivo mensaje de esperanza, relacionado con esas inesperadas etapas de la vida que es necesario enfrentar para renacer y abrirle las puertas a nuevos comienzos con la mejor energía.

“Por ejemplo yo, cada vez que me cambio de look es porque estoy cambiando una época, porque quiero limpiarme de vibras viejas y abrir un nuevo capítulo, entonces aquí en nombre de Jesucristo vamos a dejar a Riko superstar”, expresó Balvin.

Tras varios videos en los que muestran cómo fue el proceso del corte, J Balvin enfatiza en que su cambio corresponde a una “nueva etapa, nueva faceta. El precio de hoy no es el mismo de mañana. Así que cuando lo vayan a contratar, ya saben qué va, tutún, porque no perdieron, porque no aprovecharon el descuento que había”.

Por su parte, Riko se refirió a su colega como ‘El Jefe’ y aseguró que con su drástico cambio de look le devolvió la juventud. “Ahora si siento que empezó esto 🔥🔥🔥🔥 gracias a todos por el apoyo y que chimba que el jefe sacó el espacio para hacerme este detalle”, concluyó.