J Balvin se disfrazó de payaso para campaña navideña y soltó mensaje sobre la salud mental: “La depresión también se maquilla”

J Balvin se ha consolidado, desde hace varios años, como una de las figuras más influyentes del género urbano a nivel global, gracias a la trayectoria consistente que ha forjado dentro de la industria musical. Su presencia en escenarios internacionales y festivales de alto perfil le permitió ampliar su alcance y conectar con audiencias de distintas culturas.

Sin embargo, uno de los temas personales que más llamó la atención del reguetonero fue el de la salud mental, el cual lo llevó a atravesar momentos complejos y difíciles. Tras varias ocasiones en las que hizo un pronunciamiento acerca de esto, el famoso sorprendió con un movimiento inesperado que realizó.

De acuerdo con lo que se detalló, J Balvin se convirtió en el protagonista de la nueva campaña de Navidad de Inter Rapidísimo, la cual fue presentada como una pieza audiovisual con bastante producción y detalle.

El mensaje principal de este proyecto fue visibilizar la importancia de la salud mental y emocional, basándose en la importancia de la familia en estos procesos. Aunque es una manera simbólica de abordar la depresión, se convierte en un espacio para analizar las respuestas y reacciones a los problemas internos de cada ser humano.

Según se explica, J Balvin encarna al payaso Bling Bling, quien está inmerso en el Circo Sonrisa, un espacio ficticio, que recorre diferentes lugares colombianos para hacer reír y disfrutar al público.

Una de las escenas refleja al personaje maquillándose en el camerino para dar el show, destacando una foto de su esposa e hijo. En los flashbacks se detalla cómo un accidente le habría arrebatado la vida a su familia, la cual lo acompañaba a todos los actos que protagonizaba.

Una vez cumple con su trabajo arriesgado de lanzarse a través de aros de fuego, el payaso regresa a su realidad y refleja la tristeza que carga, viendo recuerdos y momentos que lo hacían feliz.

El giro de este corto se da cuando el personaje se recuesta y se nota que está acompañado de su esposa e hijo, quienes no murieron y estuvieron con él siempre. Los contextos cambian y se desarrolla una metáfora de la desconexión que se da provocada por la depresión y los pensamientos intrusivos.

El hijo de Bling Bling se acerca a él, lo toma de la cara y le dice: “Recuerda que un payaso nunca debe parar de sonreír”.

Al final, J Balvin, metido en el papel, se lava el rostro y se quita la peluca, compartiendo un mensaje bastante contundente y fuerte.

“La depresión también se maquilla, pero estar en familia siempre será un motivo para estar bien. Feliz Navidad”, se lee.