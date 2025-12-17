Cuando Medellín se convirtió en la esfera del género urbano en Colombia, muchos cantantes quisieron apostarle a este ritmo para crecer en la industria musical. Ejemplo de esto fue el hoy famoso J Balvin, quien hace poco descrestó a sus fanáticos con grandiosos conciertos en Medellín y Bogotá.

A la par del intérprete de Río, Rojo, Mi gente, Qué más pues, entre otras canciones, varios cantantes también comenzaron a despegar sus carreras musicales, como Riko, ‘el monumental’, quien hoy en día se tomó sus redes sociales para hacer visible que está atravesando por un momento bastante complejo, debido a que su momento en la música no dio los frutos que esperaba.

Si bien su carrera musical tuvo algunos momentos altos, de gran visibilidad y giras en algunos países, su reconocimiento mediático fue disminuyendo, hasta que se volvió prácticamente nulo.

A través de un video, Riko habló del lío económico que enfrenta actualmente y que lo lleva a tomar un trabajo alejada de toda la esfera musical.

“No sabía cómo iba a empezar a hacer este video. No ha estado pues como fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas, por bajas, por subidas y bajadas”, dijo en primera instancia, dando a entender que su carrera en la música bajó y se encuentra en una difícil situación.

“En esta ocasión pues tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral pues obviamente de seguir camellando y seguir haciendo música”, agregó, mencionando que no dejará atrás su sueño de la música, pero sí que mirará otros horizontes, para poder salir adelante.

“Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten alguna diligencia, que los recojan o que los lleven. Me llaman de una”, señaló, dejando abiertas las posibilidades para que los internautas lo contacten y acudan a sus servicios.

“Ya saben pues, son personas serias. Un abrazo, muchachos. Se cuidan y ahí estamos”, agregó, recibiendo después comentarios de apoyo de las personas en redes sociales.

“Lo real que puedo decir y lo observé que aún más debemos abrazar la soledad porque yo recuerdo que hace muchos años era el mejor cantante de Medellín, pero creo que en esos tiempos muchos le quitaron la mano”; “El que se queda quieto pierde hermano, gracias a Dios puede camellar y hágale”; “El trabajo no es deshonra, pero ayudemos a que más gente lo conozca, las nuevas generaciones. Ahora todo se mueve por plataformas, compartamos su música, demos like, hay muchas formas de ayudar”, fueron algunos de los comentarios.