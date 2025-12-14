Así fue el show de J Balvin en Bogotá: Ed Sheeran, íconos del reguetón y El Campín completamente lleno

J Balvin presentó en Bogotá su espectáculo “Made in Medellín-Ciudad Primavera”. El concierto se realizó en el estadio Nemesio Camacho El Campín y se extendió hasta la madrugada de este domingo 14 de diciembre. Las puertas se abrieron desde las 3:00 p.m. y cerca de 40.000 personas compraron la boleta para asistir.

El show llegó a la capital tras una presentación en Medellín, donde el artista ofreció un concierto de más de seis horas y reunió a varios invitados internacionales.

En esa fecha, J Balvin compartió escenario, entre otros, con Maluma, Feid, Ryan Castro y DJ Snake. El espectáculo en Medellín también incluyó la presencia del rapero 50 Cent y el regreso de Daddy Yankee a la tarima.

La noche en el Campín inició con la participación del dúo Blindaje 10, conocido por la canción “Amigos especiales”, que fue uno de los primeros invitados y cantó junto a J Balvin. El presentador Jorge Barón subió a la tarima para dar la tradicional “patadita de la buena suerte”.

También se sumaron distintos artistas del género urbano. Jiggy Drama y Reykon hicieron parte del espectáculo; Justin Quiles y Lenny Tavárez participaron en varios momentos; De La Ghetto también subió al escenario. Nio García, Jory Boy y Zion estuvieron entre los invitados, y este último interpretó en dúo con J Balvin la canción “Otra vez”. Arcángel se presentó para cantar “Pa’ que la pases bien”.

Una de las apariciones destacadas fue la de Ed Sheeran, quien tocó la guitarra e interpretó la canción “Perfect”. El cantautor británico había sido visto horas antes ingresando al estadio El Campín.

Además, subieron a la tarima Valentina Ferrer y el hijo del artista, quienes lo acompañaron durante el espectáculo.

Nicky Jam llegó al escenario para interpretar junto a J Balvin la canción X, lanzada en 2019. Al finalizar su presentación, Balvin anunció que Nicky Jam se presentará en el estadio El Campín en 2026. A la lista de invitados se sumó Cosculluela.

Incidentes durante el concierto

Algo que marcó la noche, sin duda alguna, fue un tropiezo que J Balvin sufrió mientras subía unas escaleras durante la interpretación de la canción “AM”. El artista cayó brevemente al piso, pero se incorporó de inmediato y continuó cantando.