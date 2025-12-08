Mujer destapó infidelidad en pleno concierto de Jhonny Rivera; el cantante reaccionó en el escenario: “Aquí está”

A lo largo de los años, Jhonny Rivera se ha posicionado como una figura destacada de la música popular en Colombia, respaldado por una carrera amplia, consistente y llena de éxitos. Su estilo propio, la fuerza de su voz y las historias que transmite en cada tema lo han convertido en un referente indiscutible del género en el país.

El artista paisa ha construido su camino con determinación, ganándose el cariño del público, que admira no solo su talento, sino su sencillez y cercanía. Con el tiempo, este interés ha trascendido lo musical, despertando curiosidad por conocer más sobre su vida personal y la persona que existe más allá del escenario.

Recientemente, Jhonny Rivera, que además vivió una situación con su mamá, llamó la atención de los curiosos con una serie de videos que fueron difundidos en plataformas digitales, donde se veía un particular momento que vivió en uno de sus shows.

El representante de la música popular protagonizó un instante con una fanática, quien soltó una confesión en plena presentación.

Según quedó registrado, la mujer subió al escenario y no ocultó la emoción de pasar esta experiencia con el cantante, pues lo abrazó y besó en la mejilla, visiblemente eufórica. Mientras brincaba de la emoción y felicidad, terminó dejando al descubierto a su pareja.

Tras dar unos pasos de baile y reírse, la mujer, identificada como Milena, reveló que estaba gozándose la fiesta, pese a que su asistencia también incluía seguir a su marido, quien le era infiel con una mujer que también estaba en el evento.

La fanática describió a su pareja, llevando a que muchos lo buscaran entre el público. “Aquí está mi marido, lo vine persiguiendo y anda con la moza”, dijo ante el micrófono.

La asistente intentó hallar al hombre, pero por la multitud fue imposible. Sin embargo, sí le hizo la advertencia de que no lo dejaría entrar a la casa y que le dedicaría una canción del repertorio de Rivera.