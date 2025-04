J Balvin y su depresión: ¿Qué ha sucedido desde que la anunció? El artista respondió

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido por su nombre artístico J Balvin, habló con SEMANA. En el marco de su entrevista volvió a referir a los capítulos de depresión que ha sufrido. El 12 de diciembre de 2020, en entrevista con esta misma casa editorial, el artista dio cuenta de cómo sufre de dicha depresión en medio de su desbordante éxito.

“Estoy mejor, todavía no al 100 %, aunque quisiera estarlo. Tengo que aprender a reconocerme como un ser vulnerable. A veces la gente confunde el hecho de que uno sea exitoso en su carrera con estar bien. Pero uno es un ser humano como todos, cargando unas cruces bien pesadas. Voy en el proceso juicioso con el medicamento, con el ejercicio, con los buenos hábitos que siempre he tenido. La verdad, nunca he tenido un estilo de vida que me permita hacerme daño, sino, por el contrario, me permite mejorar más rápido. Aunque el tiempo, cuando uno está en la oscuridad, se hace eterno, hay que esperar... Pero vamos bien, vamos positivos y hay esperanza que es lo más importante”, aseguró en aquel momento en la entrevista con SEMANA.

“Los momentos de oscuridad son los que yo paso. Momentos de una gran tristeza o una gran frustración. El hecho de que uno como artista pueda demostrar que ha logrado lo imposible no quiere decir que, por dentro, cualquier batalla personal sea igual de sencilla. Es difícil cuando uno pierde la esperanza. Es difícil cuando uno siente que no va a salir de ahí o piensa que la vida va a ser así todo el tiempo. Yo estoy muy agradecido con lo que tengo... Pero soy consciente de las sensaciones y los trucos que me juega la mente cuando hay un desbalance químico. Eso es algo en lo que uno debe tener humildad y reconocer su fragilidad. Esto no es solo cuestión de actitud. Es una vulnerabilidad tener estos problemas de salud mental”, agregó el artista colombiano.

Bajo este contexto, J Balvin volvió a hablar brevemente con SEMANA sobre este aspecto específico. “Decir que uno tiene los pies en la tierra, pues... El que se cree humilde no es tan humilde, ¿cierto? Entonces, la verdad, pues yo siempre trato de estar lo más balanceado posible por medio de la meditación, la muy buena alimentación, mucho ejercicio, tener una gente buena alrededor. Cada vez he cerrado mucho más mi círculo en mi familia, ¿no? Cuentan los amigos”, explicó.

“Antes era como con el corazón muy abierto para todo el mundo, ahora soy mucho más selectivo y la verdad es mucho mejor. Y creo que eso, obviamente, cada quien encuentra salud mental, algunos tienen que estar medicados, otros no. Yo me tomo mis pastillitas diario, sagrado y estamos melos”, agregó.

“Antes yo no apoyaba para nada ir a un psiquiatra o un psicólogo, decía que con la educación que me dieron en casa y con mi actitud era suficiente. Pero llegó un momento en que tuve que reconocer con humildad que necesitaba ayuda extra y me funcionó. Me ayudó tener un psiquiatra y estar medicado. Fue muy difícil aceptar estar medicado. Gracias a Dios hay tecnología, gracias a Dios existe la manera de balancear los químicos y permitir que con paciencia todo vaya volviendo a su lugar. Lo hablo con naturalidad, porque sé que hay gente que no lo va a expresar, porque le importa mucho el qué dirán, por la estigmatización que hay a la salud mental”, agregó en la entrevista de hace cuatro años con SEMANA.

J Balvin en medio de un concierto en Nueva York, el pasado 30 de marzo de 2025. | Foto: Getty Images