Participante de ‘La casa de los famosos’ tuvo propuesta de matrimonio en concierto de J Balvin: “Queremos que la cante en la boda”

La cantante e influencer dejó claro lo que quiere que pase en el gran momento con su pareja.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de diciembre de 2025, 4:43 p. m.
En la noche del pasado 13 de diciembre se llevó a cabo el concierto del famoso cantante de reguetón J Balvin, y este gran evento contó con la asistencia de miles de fanáticos, entre ellos famosos, creadores que contenido y muchos más.

En dicha noche hubo varios momentos especiales, y la creadora de contenido y cantante Alexa Torrex fue una de las protagonistas, pues su pareja aprovechó mientras el cantante interpretaba su canción Río, para proponerle matrimonio.

Alexa Torrex fue confirmada como segunda participante de ‘La casa de los famosos’; envío contundente mensaje: “Muchos me subestiman”

En la actualidad, Alexa Torrex es reconocida porque hace poco se confirmó como una de las participantes confirmadas para participar en la tercera temporada del polémico reality colombiano, La casa de los famosos.

El video del emotivo momento fue publicado en las redes sociales de ambos, y fue su pareja, Jhorman Toloza, quien publicó uno de los videos y se mostró totalmente emocionado por el momento que vivió y por su prometida.

“Siempre fuiste la indicada mi reina @alexatorrex. Gracias @jbalvin por ser cómplice de este momento”, escribió Jhorman.

En el video se puede observar que Torrex queda totalmente sorprendida por su pareja durante el concierto y con una emoción que le es imposible esconder, le dice que sí acepta casarse con él.

Este momento también quedó captado en video y ambos, en publicación conjunta, realizaron el post del momento: “Aún no me lo creo. Vamos a compartir nuestra vida juntos, cielo @jhormantol, y gracias @jbalvin por esa canción tan hermosa, ahora queremos que la cante en la boda”, escribió la nueva participante de la casa, manifestando que ahora su más grande deseo es que Balvin cante Río en su boda.

Con una emoción que le es imposible ocultar, Alexa publicó otro video presumiendo su anillo de compromiso mientras de fondo suena la canción Si antes te hubiera conocido, de Karol G y se lee: “Me uní al club de las comprometidas”, en la descripción del post.

“Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido, para presentarme como mi marido”, se escucha.

Con la emoción del momento, Alexa dejó ver que en ese momento también vivió un sueño, ver cantar a Ed Sheeran, pues fue uno de los invitados de Balvin: “Ed Sheeran canta Perfect el día que te comprometes (...) Era el destino @jhormantol", escribió.

En el video oficial de la propuesta, muchos de sus amigos le escribieron deseándole éxitos en la nueva etapa que llega a su vida:

“@jhormantol dijo, no se me va soltera para La casa de los famosos“; ”Chicos, qué emoción, muchas felicidades. En serio, los abrazamos con todo el corazón. Qué hermosa noticia"; “Lloré Dios, se viene la boda morada”; “Dios bendiga ese hogar mi peli morada favorita, que hermoso sentirse amado, muchas bendiciones”, fueron algunos comentarios.

La actriz aclaró los rumores acerca de que supuestamente mantiene a su pareja.

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron su participación en famoso reality; generaron reacciones

