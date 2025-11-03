La casa de los famosos Colombia inició en forma la elección de sus participantes para su tercera temporada, la cual se llevará a cabo a inicios del año 2026.

En esta edición, se mantendrá la dinámica que se utilizó también en la segunda, ‘El jefe’ invitará a unos participantes a que hagan parte de su reality de forma directa y por otro lado, habrá concursantes que ingresarán a la casa más famosa de Colombia por medio de la votación del público.

Las votaciones iniciaron el pasado lunes 20 de noviembre con un grupo de seis hombres, del cual fue seleccionado el polémico influencer Nicolás Arrieta.

En la semana siguiente, el turno fue para seis mujeres: Alejandra Martínez, Clara Diago, Eli López , Paola Cospi, Tina Juana y Alexa Torrex, quien se convirtió en la segunda elegida por el público.

“¡Confirmada! El público eligió a Alexa Torrex como la segunda habitante oficial de #LaCasaDeLosFamososCol3 ¡Prepárense, porque esta entrada promete temperamento, estrategia y mucha verdad incómoda. Recuerda que mañana se conocerá al tercer grupo de aspirantes a #LaCasaDeLosFamososCol", escribieron en el Instagram del canal.

La cantante e influencer se define a sí misma como una mujer que quiere demostrar su fortaleza y que no tiene miedo de decir lo que piensa, cosas que aplicará dentro de la casa.

Luego de conocer su victoria, Alexa realizó dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram en donde se mostró totalmente agradecida por la oportunidad de ingresar a este polémico reality.

“No sé por dónde empezar, este fue un sueño que tengo desde pequeña, figurar en televisor. Este sería mi segundo reality, pero ahora en una prueba de convivencia, tal vez muchos no me conozcan y como siempre me van a subestimar y tratar de medir mis capacidades”, escribió inicialmente, afirmando que tiene mucho para dar, aunque sabe que al principio no muchos apostarán por ella.

Además, hizo énfasis en que las personas no deben subestimar todo lo que ella tiene por entregar: “No se equivoquen y juzguen un libro por su portada, permítanme entrar y demostrarles de lo que estoy hecha, llevo meses preparándome y creo que estoy lista para romperla y darme a conocer en mi música y más, vamos por más y más 2026 agárrate que voy con toda”.