“Se metió en mi relación”: aspirante a ‘La casa de los famosos 3’ dio la razón de su enemistad con Rafaella Chávez

La comunicadora social reveló el motivo por el cual no tiene buena relación con la hija de Marbelle.

28 de octubre de 2025, 8:39 p. m.
Aspirante de 'La casa de los famosos 3' habló de su enemistad con Rafaella Chávez.
Aspirante de 'La casa de los famosos 3' habló de su enemistad con Rafaella Chávez | Foto: Instagram @ lacasadelosfamososcolombia1 / @rafaellamusik

La casa de los famosos es un reality show que se está preparando para la tercera temporada y, durante ocho semanas, el público podrá escoger a sus favoritos para que hagan parte del programa. En esta primera votación, Nicolás Arrieta fue quien obtuvo la mayor cantidad y logró ser el primer concursante.

El lunes 27 de octubre se volvieron abrir las votaciones, pues ya se conoció al segundo grupo, y una de las aspirantes es Clara Diago, creadora de contenido y cantante, que ha logrado el reconocimiento en redes sociales.

Clara dio la razón de su enemistad con Rafaella Chávez

La también comunicadora social estuvo en el programa Que hay pa’ dañar junto a sus demás compañeras, el nuevo formato de RCN, el cual está conformado por el comediante Hassam, la humorista Johanna Velandia y la locutora Valentina Taguado, en donde hablaron del reality colombiano.

“¿A quién no les gustaría encontrarse allá si llegan a entrar a La casa de los famosos?”, preguntó la participante de la séptima edición de MasterChef Celebrity.

La periodista respondió que a Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, porque no le gusta la energía de la joven cantante, pero después agregó que el verdadero motivo fue porque tuvieron problemas por un tema personal.

Clara Diago confesó que Rafaella Chávez "se metió en su relación".
Clara Diago confesó que Rafaella Chávez "se metió en su relación". | Foto: Captura de Instagram @quehaypadanaroficial

Se metió en mi relación, entonces creo que es una persona no grata para mí”, confesó.

También mencionó que, aunque, también fue culpa de su pareja, su disgusto con la hija de Marbelle es porque ella sabía que estaba en una relación y lo consideró una falta de respeto como mujeres. Siendo esta la razón por la que no la “soportaría” en el programa, pero sí en otros espacios. “Si la tuviera en un ring de boxeo, la acabaría”, agregó Clara.

La respuesta generó debate entre las aspirantes al programa que también se encontraban en la conversación, entre ellas Tina Janna, quien comentó sobre sucedido y aseguró que no solo se trataba de la mujer porque el novio de Diago fue quien debió “respetarla” y nadie lo obligó.

La comunicadora confesó que perdonó a su pareja por lo sucedido, pero su enemistad con Rafaella empezó porque sabiendo que el hombre le había mentido, decidió tener el contacto y aceptar verse. Pues, la creadora de contenido no solo encontró conversaciones y audios de ella, sino que la enfrentó porque iba a entrar a su casa.

